妹妹是ADHD全家支持陪伴惹哭網友 過來人心酸：我爸媽只會打

近期韓劇《非常律師禹英禑》討論熱度高，劇中主角禹英禑除了是律師，同時也是自閉症患者，讓不少人因為這部劇開始關注自閉症及其他相似疾病議題。一名網友分享自己的妹妹在20年前確診ADHD（注意力不足過動症，俗稱過動症），當時的社會和醫學界對此疾病了解遠遠不及今日，但她的媽媽「在那個過動兒被各種嫌棄、甚至污名化的年代，撐起了有ADHD孩子的家、改變了我妹妹的人生」。

韓劇《非常律師禹英禑》當紅，劇中主角禹英禑除了是律師，同時也是自閉症患者。圖／Netflix提供

網友在網路論壇《Dcard》發文，提到她媽媽發現學齡前的妹妹跟她有非常大的不同，不僅注意力無法集中、學習慢、跟別人說話時都在看旁邊、動來動去像有用不完的電力，懷疑妹妹並不是單純調皮、或是玩心很重故意不專心。

於是媽媽鑽研了大量關於ADHD的書籍，研究自己的小女兒究竟是怎麼了，後來決定帶妹妹就醫，親友卻認為「小孩沒病也被妳搞到有病」。醫師看診後，確診是注意力不足過動症，需要開始做早療，媽媽就帶著她們去公園「練習盪鞦韆」放電，生活上的小細節也都盡她最大的努力去做，例如「剪頭髮時如果有小細髮掉下來碰到脖子，妹妹會大爆崩潰，我媽都會先帶一堆小禮物去理髮廳，麻煩剪髮阿姨要給我妹挑禮物獎勵」。

開始上學後媽媽也先找老師溝通過，妹妹可能會成為大家不喜歡的對象，甚至會擾亂上課秩序，但媽媽堅定表明「我不能接受我的孩子受到體罰，如果有任何問題老師真的覺得hold不住了，一通電話，我立刻來學校接妹妹回家冷靜」。

原PO認為ADHD的孩子在學業上遇到的挫折非常大，她提到長大後唸了醫學院，選修了和ADHD相關課程，才知道原來妹妹的世界裡感官像被放大了好幾倍，「唸書時會注意到窗外駛過的腳踏車（車籃裡有兩包菜）、樹上的鳥兒築巢（巢裡有三隻幼鳥）、頭頂的吊扇喀啦喀啦轉（可能非常老舊）……」。妹妹從剛開始功課吊車尾，到後來非常努力專心念書，會長時間待在位子上，高中、大學、研究所唸的都是第一志願，念書時「必備耳塞、書桌隔板隔絕外物，書房門緊閉，還麻煩我媽不要煮飯，因為抽油煙機太吵，大考前家裡電話線還會拔掉」。

原PO指出爸媽從不曾拿妹妹和她比較，全家人也沒有放棄過她，雖然一路走來有很多辛苦的部份，「她快樂地長大（並且從未被揍過），在那個一言不合就開揍小孩的年代，我們一家人在媽媽的帶領下用愛接住了我妹妹」。

貼文一出，吸引了5000多人按愛心，網友紛紛留言「世界上多的是無法擁有幸福人生的ADHD患者」、「以前有遇過一樣症狀的同學，你們一家可以這麼溫暖真的太難得了」、「果然只有溫暖的童年能療癒一生」、「這真的是一個有耐心又幸福的家庭，過動兒沒被打過可能是全台第一人吧」、「妹妹好幸運，家人們好偉大」、「媽媽真的太好太好了」、「好想看拍成電視劇」。

底下有許多網友指出自己也是ADHD、ADD（注意力缺失症）、亞斯伯格症、自閉症等疾病患者，「ADHD從小被罵到大，在學校又被霸凌，每次讀書注意力都不能集中」、「我爸媽小時候只會打」、「我也是過動兒，真的是有治療有差」、「我也有ADD但我媽是典型亞洲高壓式教育，於是高中就診斷出有憂鬱症、恐慌症」，也有人表示家人的陪伴和支持很重要「我是靜態型ADHD，爸爸為了顧好我的品性，把原本可以高薪的工作放棄了」、「想到我自己小時候自閉的時候，也是我媽一步一步引導我陪我，甚至不嫌棄我在大家面前做奇怪的行為，支持我去學習任何想學的，從來沒對我有不耐煩的態度」。