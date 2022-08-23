2022米其林／高雄20間必比登！高雄「這2個行政區」最多間

即將於8月30日公佈的「2022台北、台中、台南、高雄米其林指南」，已於8月23日公佈本屆必比登名單，共有141間店家入選。首度納入的「高雄」，共有20間上榜，其中苓雅區、鹽埕區的店家各有3間，也成為高雄最多必比登的行政區。

「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，名單包含餐廳、小吃、夜市店家。今年台北共57間、台中37間。而首度加入名單的台南、高雄，各有27間、20間店家獲得必比登推薦。

身為首度納入米其林指南範圍的「高雄」，以「台灣菜」比例最高，共有9間上榜，包括「牛老大涮牛肉（自強二路）」、「湖東牛肉館」、「柏弘肉燥」、「舊市羊肉（岡山）」、「雞伯」、「橋邊鵝肉」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。另外還有6間小吃入選，包括「北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。另外如龍舫牛肉麵疙瘩、帕泰、蜀府掌櫃、楊寶寶蒸餃（楠梓）也都順利入榜。