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「2022米其林必比登」完整名單出爐！台北57家、台中37家、台南 27家、高雄20家上榜

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2022米其林／高雄20間必比登！高雄「這2個行政區」最多間

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
位於鹽埕區的「鴨肉珍」今年成功入選必比登推介名單。記者黃仕揚／攝影
位於鹽埕區的「鴨肉珍」今年成功入選必比登推介名單。記者黃仕揚／攝影

即將於8月30日公佈的「2022台北、台中、台南、高雄米其林指南」，已於8月23日公佈本屆必比登名單，共有141間店家入選。首度納入的「高雄」，共有20間上榜，其中苓雅區、鹽埕區的店家各有3間，也成為高雄最多必比登的行政區。

「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，名單包含餐廳、小吃、夜市店家。今年台北共57間、台中37間。而首度加入名單的台南、高雄，各有27間、20間店家獲得必比登推薦。

身為首度納入米其林指南範圍的「高雄」，以「台灣菜」比例最高，共有9間上榜，包括「牛老大涮牛肉（自強二路）」、「湖東牛肉館」、「柏弘肉燥」、「舊市羊肉（岡山）」、「雞伯」、「橋邊鵝肉」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。另外還有6間小吃入選，包括「北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。另外如龍舫牛肉麵疙瘩、帕泰、蜀府掌櫃、楊寶寶蒸餃（楠梓）也都順利入榜。

以高雄行政區劃分，「苓雅區」即有雲來坊家鄉小館、菜粽李粽店、柏弘肉燥等3間店家；「鹽埕區」則有鴨肉珍、高雄北港蔡筒仔米糕、鄭家切仔麵等3間上榜，比例最高。至於新興區、前金區、左營區也各有2間。對於有意想要有效率品嚐多間必比登推薦店家的民眾或旅客而言，也可作為路線規劃參考。

高雄北港蔡筒仔米糕，乃是鹽埕區知名小吃之一。記者陳睿中／攝影
高雄北港蔡筒仔米糕，乃是鹽埕區知名小吃之一。記者陳睿中／攝影

必比登 北港 台南

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