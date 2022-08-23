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接種疫苗後肩膀劇痛忍2個月無效 醫曝就醫3大關鍵

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛福部台北醫院復健科主任葉圜叡表示，疫苗注射後肩部疼痛案例不少，無法緩解建議早期檢查早期治療。圖／衛福部台北醫院提供
衛福部台北醫院復健科主任葉圜叡表示，疫苗注射後肩部疼痛案例不少，無法緩解建議早期檢查早期治療。圖／衛福部台北醫院提供

新北一名王先生接種莫德納疫苗後，肩部開始疼痛，兩天後疼痛加重，一度痛到無法穿衣。但2個月後，肩部疼痛的狀況仍無改善，原以為是疫苗接種副作用，到衛生福利部台北醫院就診，沒想到經超音波檢查判定為肩部旋轉肌腱破裂，醫師建議，有這3大關鍵就必須盡快就醫。

王先生表示，自己一年來都沒有受過傷，工作也不需要負重，且沒做過劇烈運動，實在不解何時受傷，只記得打疫苗後就有疼痛感，所以一直誤以為是接種副作用。骨科醫師為王先生初步檢查時，評估疼痛狀況不尋常，隨後轉介到復健科做超音波檢查，發現是肩部旋轉肌腱破裂。

復健科主任葉圜叡指出，不少民眾在疫苗注射後，有產生多日無法緩解的肩部疼痛或旋轉肌腱撕裂傷，或肩部粘連性關節炎，尤其是接種疫苗的人數大幅上升時，類似狀況越常見，且並不是特定疫苗造成，任何品牌疫苗都有發生接種部位疼痛的狀況，所幸經過治療後，王先生已重拾健康。

葉圜叡說明，目前研究認為，不是COVID-19疫苗特別會攻擊旋轉肌腱，而是注射過程引發的問題，稱為「SIVRA」，成因為注射位置不正確，可能是注射針頭直接打進旋轉肌腱，引發肌腱撕裂傷，或是注射藥物進入肩峰下、三角肌下的滑囊中，造成注射的抗原在此引發急性或長期的發炎反應，從而造成肌腱的損傷或是關節沾黏。

葉圜叡表示，疫苗注射後發生異常的肩部疼痛，仍建議到醫院就診，並接受超音波的檢查，較能明確了解病因，進行正確的治療。

接種疫苗後疼痛就醫，有三大關鍵時間點，包含紅腫熱出現，並且在1天以後變得更趨嚴重；經過3天後仍有明顯疼痛；關節活動受限。葉圜叡建議，若符合以下其中一種狀況，即可到醫院接受檢查，並提醒肩部問題長久不處理，可能造成肌肉萎縮或是更嚴重的關節活動受限，建議有風險的民眾應盡量能早期發現早期治療。

莫德納疫苗 肌腱 復健

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