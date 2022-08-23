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癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。圖／翻攝自招名威臉書
招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。圖／翻攝自招名威臉書

十大癌症榜首大腸癌已經連續14年蟬聯第一，成為國人的「癌王」，教授提醒大腸癌其實是「吃出來」的疾病，只要有良好的飲食習慣就能降低罹癌風險，也有研究指出，「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，平均每35分鐘，就有一人罹患大腸癌。根據美國華盛頓大學研究團隊發表在Gut期刊成果顯示，「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」。

招名威說，優格是日常膳食攝入乳製品的重要產品類型，每天只要一小杯，不僅能增加飽足感，更是解饞最好的甜點。優格其他好處包括，補充蛋白質和鈣質、提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘。

招名威表示，腸胃道容易累積髒東西，這些益生菌能幫助將髒東西排出體外，減少腸胃道裡的致癌物質。吃優格不只可以改善腸道環境，還有調節免疫力的效果。

招名威提醒，大部分優格製品並非「減肥食品」，為了提升優格的口感，會在優格中加入大量的糖，而且優格本身也是有脂肪和熱量的，千萬別拿優格來減肥，同樣地，優格也不適合糖尿病患者飲用，否則會陷入糖分攝入過多的風險。

大腸癌 招名威 減肥

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