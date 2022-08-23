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中秋烤肉商機大 石斑魚作食材力挺台灣漁民

中央社／ 台中23日電

中秋節即將到來，台中市多家業者看好中秋烤肉商機，推出烤肉冷凍組合搶市，中國禁止台灣石斑魚進口，有業者以石斑魚作為烤肉食材，呼籲大家一起烤石斑魚力挺台灣漁民

9月10日是中秋節，新天地餐飲集團副總林國威今天告訴中央社記者，根據調查顯示，2021年中秋商機約新台幣480億元，今年若是沒有疫情或颱風攪局，預估可望較去年成長3成，上看600億元。

林國威指出，每到中秋烤肉佳節，肉片、海鮮的需求量大增，為力挺石斑漁民，將高價石斑魚研發成「藤椒玉筍海石斑」，並以近乎成本的加購價，讓民眾可以簡易、輕鬆入手，享用美味的石斑魚燒烤料理，藉由中秋全民烤石斑，推升國產石斑魚使用量，支持石斑漁民度過難關，讓今年烤肉清單更增添助人為善的美意。

築間餐飲集團表示，去年中秋檔期餐廳內用約8成、外帶約2成，今年內用預估可望突破9成，外帶預估會再成長2到3成。這次推出超值燒肉外帶組，即享有1.2公斤的「極上牛盛合」或「特選豚盛合」的套餐。

日月千禧酒店極炙牛排館主廚何元嘉表示，中秋烤肉商機旺，再搭配上防疫宅家煮的趨勢，預期今年推出的燒烤單品將掀起搶購熱潮。

中秋節 烤肉 漁民

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