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陣雨過後突現「超低空彩虹」！兩道虹緊貼玉里大橋 內行分析奇景成因
上周因台灣位於高壓邊緣，氣候高溫炎熱，東南部易有午後雷陣雨，有民眾在一場突如其來的大雨後，驚喜發現「超低空彩虹」橫跨花蓮玉里大橋，可遇不可求的美景吸引網友熱議。
網友「金哥」17日在臉書社團「手機攝影教室」分享一張彩虹橫越橋面的奇蹟美照，他表示，當天經過花蓮玉里大橋時，遭遇突如其來的大雨，將他淋成落湯雞，但雨停後卻意外出現一道「超低空彩虹」，讓他非常驚豔，因為從小到大看到的彩虹不是高掛天邊，就是遠在山邊，低得如此平易近人的彩虹十分罕見。
從金哥分享的照片可看到，彩虹緊貼橋面而過，僅有十數公尺高，上方隱約可見第二道「霓」，經過的汽車如同被虹橋包圍般，配上被大雨洗刷得乾淨清新的山巒，場景相當夢幻。
美照也激起網友熱烈回應，「超美的」、「可遇不可求」、「幸運度爆表」、「很驚奇」、「真的從沒看過」、「這個高度感覺有機會穿越彩虹」、「感覺都可以抓住了！」、「第一次看到這麼低的彩虹」、「好棒，好像可以走過的彩虹橋」、「霓虹為伴真美」、「大自然界真是無奇不有啊」。
有同樣幸運值滿點的網友也分享當日、甚至是近幾年拍到的「超低空彩虹」，據內行網友分析低空彩虹出現的重點在於「太陽位置」，「這得要雲層很低很廣，光線從後方很妙的角度進來」、「太陽昇到較高位時出現的彩虹就會偏低，反之則較高」，並表示清晨時出現的彩虹，因「太陽剛從海面昇起，彩虹就出現在很高的天空」。
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