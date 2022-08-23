影／出勤33小時中間只休5小時 勞團揭貨運業過勞真相

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會（下稱台貨產工）、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會。台貨產工直指台灣運輸物流業長期存在駕駛過勞問題，交通部日前修法要求重大事故業者裝GPS無實際遏止作用。

景山交通集團過去曾有駕駛打瞌睡撞死國道警察的紀錄，台貨產工更出示該集團某司機的工作班表，被安排連續三趟送貨任務，時間長達33小時，中間卻只有兩個空檔能休息、總計僅5小時。台貨產工疾呼，疲勞駕駛就是不定時炸彈。

桃園市產業工會顧問、時代力量市議員參選人林佳瑋到場聲援，並表示去年違反勞基法十大事業單位，有5間公司都是運輸及倉儲產業，交通部要負起督導責任並加重處罰，否則業者根本罰不怕。

台貨產工說，近期接獲景山交通集團員工陳情，反應出勤一次「三天兩夜」一直都是正常的事情，甚至也有過一周才下班打卡一次的紀錄。經調查，該集團自2015年開始就有違反「每七日中未有一日之休息做為例假」的紀錄，直到今年仍有持續違反紀錄，顯然即使發生重大事故，至今超時過勞狀況仍未改善。