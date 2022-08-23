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影／出勤33小時中間只休5小時 勞團揭貨運業過勞真相

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台貨產工理事長林志雄說，景山集團員工出勤一次「三天兩夜」一直都是正常的事情。記者盧逸峰／攝影
台貨產工理事長林志雄說，景山集團員工出勤一次「三天兩夜」一直都是正常的事情。記者盧逸峰／攝影

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會（下稱台貨產工）、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會。台貨產工直指台灣運輸物流業長期存在駕駛過勞問題，交通部日前修法要求重大事故業者裝GPS無實際遏止作用。

景山交通集團過去曾有駕駛打瞌睡撞死國道警察的紀錄，台貨產工更出示該集團某司機的工作班表，被安排連續三趟送貨任務，時間長達33小時，中間卻只有兩個空檔能休息、總計僅5小時。台貨產工疾呼，疲勞駕駛就是不定時炸彈。

桃園市產業工會顧問、時代力量市議員參選人林佳瑋到場聲援，並表示去年違反勞基法十大事業單位，有5間公司都是運輸及倉儲產業，交通部要負起督導責任並加重處罰，否則業者根本罰不怕。

台貨產工說，近期接獲景山交通集團員工陳情，反應出勤一次「三天兩夜」一直都是正常的事情，甚至也有過一周才下班打卡一次的紀錄。經調查，該集團自2015年開始就有違反「每七日中未有一日之休息做為例假」的紀錄，直到今年仍有持續違反紀錄，顯然即使發生重大事故，至今超時過勞狀況仍未改善。

台貨產工理事長林志雄說，交通部公路總局要負起責任，以公路法第47條第一項，汽車運輸業經營不善、妨礙公共利益或交通安全時，公路主管機關得停止其部分營業、甚至廢止其汽車運輸業營業執照。

桃園市產業工會顧問、時代力量市議員參選人林佳瑋呼籲交通部要負起督導責任並加重處罰，否則業者根本罰不怕。記者盧逸峰／攝影
桃園市產業工會顧問、時代力量市議員參選人林佳瑋呼籲交通部要負起督導責任並加重處罰，否則業者根本罰不怕。記者盧逸峰／攝影

交通部 桃園

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