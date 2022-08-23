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一圖看懂雙颱最新路徑 氣象局曝馬鞍颱風對台影響

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
昨日下午第9號颱風馬鞍、第10號颱風蠍虎相繼升成；颱風馬鞍外圍環流今晚起對台灣東部、南部帶來雨勢。圖／氣象局
昨日下午第9號颱風馬鞍、第10號颱風蠍虎相繼升成；颱風馬鞍外圍環流今晚起對台灣東部、南部帶來雨勢。圖／氣象局

中央氣象局表示，今日白天各地大多為多雲到晴，且高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，以避免熱傷害；天氣方面，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後在嘉義以南地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨。

昨日下午第9號颱風馬鞍、第10號颱風蠍虎相繼生成，氣象局提醒今晚起受馬鞍颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部地區及恆春半島降雨較為持續，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，應特別留意。

氣象局說，颱風馬鞍，今晨2時距離鵝鑾鼻南南東方660公里的海面上，未來預估會通過呂宋島北部或巴士海峽，今日下半天進入東沙島海面，而後朝著港澳及廣東沿海方向的機率較高，今晚至明日相對距離較靠近台灣，其路徑仍有不確定性。

氣象局特別提醒，今下午起至明日基隆北海岸、東北部及南部沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，明日基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，鄰近海域活動請注意安全。

至於颱風蝎虎，今晨2時距離台北東方約２９８０公里的海面上，向北北西進行，由於距離相當遙遠，對台灣沒有影響。

颱風 馬祖 氣象局

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