旅客訂票踴躍 高鐵宣布中秋疏運再加開20班次

中秋連假即將到來，台灣高鐵公司規畫9月8日至9月12日為5天中秋疏運期，由於旅客預購情況踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵今日宣布再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班，以加強服務返鄉及假期出遊之需求。

台灣高鐵表示，各加開車次列車將於本周四凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用T Express行動購票App（含智慧語音訂票）、四大便利商店、網路訂票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票，以節省寶貴時間，屆時即可輕鬆進站搭車。

台灣高鐵說，中秋節疏運期間共加開126班次列車（南下65班、北上61班），5天提供846班次列車的旅運服務。高鐵公司提醒，連續假期人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用高鐵T Express行動購票 APP（含智慧語音訂票）或全國超過一萬家便利商店售票據點的便捷服務，提早完成購、取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間並避開車站人潮。