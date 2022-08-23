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旅客訂票踴躍 高鐵宣布中秋疏運再加開20班次

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣高鐵今日宣布中秋疏運再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班。圖／報系資料照
台灣高鐵今日宣布中秋疏運再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班。圖／報系資料照

中秋連假即將到來，台灣高鐵公司規畫9月8日至9月12日為5天中秋疏運期，由於旅客預購情況踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵今日宣布再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班，以加強服務返鄉及假期出遊之需求。

台灣高鐵表示，各加開車次列車將於本周四凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用T Express行動購票App（含智慧語音訂票）、四大便利商店、網路訂票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票，以節省寶貴時間，屆時即可輕鬆進站搭車。

台灣高鐵說，中秋節疏運期間共加開126班次列車（南下65班、北上61班），5天提供846班次列車的旅運服務。高鐵公司提醒，連續假期人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用高鐵T Express行動購票 APP（含智慧語音訂票）或全國超過一萬家便利商店售票據點的便捷服務，提早完成購、取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間並避開車站人潮。

台灣高鐵提醒，疏運期間各車次均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

台灣高鐵今日宣布中秋疏運再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班，以加強服務返鄉及假期出遊之需求。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵今日宣布中秋疏運再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班，以加強服務返鄉及假期出遊之需求。圖／台灣高鐵提供

高鐵 中秋節

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