聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅客訂票踴躍 高鐵宣布中秋疏運再加開20班次
中秋連假即將到來，台灣高鐵公司規畫9月8日至9月12日為5天中秋疏運期，由於旅客預購情況踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵今日宣布再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班，以加強服務返鄉及假期出遊之需求。
台灣高鐵表示，各加開車次列車將於本周四凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用T Express行動購票App（含智慧語音訂票）、四大便利商店、網路訂票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票，以節省寶貴時間，屆時即可輕鬆進站搭車。
台灣高鐵說，中秋節疏運期間共加開126班次列車（南下65班、北上61班），5天提供846班次列車的旅運服務。高鐵公司提醒，連續假期人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用高鐵T Express行動購票 APP（含智慧語音訂票）或全國超過一萬家便利商店售票據點的便捷服務，提早完成購、取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間並避開車站人潮。
台灣高鐵提醒，疏運期間各車次均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言