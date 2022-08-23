曾撞死2國道警仍持續違法 勞團:交通部無遏止作為

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會（下稱台貨產工）、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，並指出有「景山航空」之稱的景山交通集團違規連連、員工過勞，交通部卻無遏止作為；也直指交通部日前針對貨運業重大公路事故業者車輛必須加裝GPS的修法根本無法解決問題。

台貨產工表示，2018年時，景山交通集團一名陸姓司機在國道駕駛貨車，因精神不濟打瞌睡，高速追撞停放在路肩的違規大貨車並推撞警車，導致2名警員殉職，1名貨車司機殞命；該集團幾乎每年都有違法紀錄，也常被詬病有「三多」：「交通違規多」、「違法超時多」與「肇事死傷多」，更有多次業務過失致死的紀錄。

台貨產工統整去年度違反勞基法十大事業單位，第3名的花蓮客運開始，第4名的中興大業巴士、第6名的指南客運、第9名的嘉里大榮物流和第10名的國光客運，有5間企業都是運輸及倉儲產業。

台貨產工說，交通部應立刻依法要求景山交通集團限期改善、停止部分營業甚至撤銷其營業執照；並且對其他違法企業依法處理。公路總局科長連思源出面接下陳情書，並表示會帶回去研擬。

台貨產工近期還接獲景山交通集團員工陳情，反應出勤一次「三天兩夜」一直都是正常的事情，甚至也有過一周才下班打卡一次的紀錄。經調查，該集團自2015年開始就有違反「每七日中未有一日之休息做為例假」的紀錄，直到今年仍有持續違反的紀錄，顯然即使發生重大事故，至今超時過勞的狀況仍未改善。

台貨產工理事長林志雄說，交通部公路總局要負起責任，以公路法第47條第一項，汽車運輸業經營不善、妨礙公共利益或交通安全時，公路主管機關得可停止其部分營業、甚至廢止其汽車運輸業營業執照。

林志雄痛心表示，景山集團曾撞死兩名國道警察，卻還能順利營運，交通部不要昨天公祭、今天忘記，疲勞駕駛就是不定時炸彈。

林志雄也痛批，交通部在7月29日預告修正「汽車運輸業管理規則」，要針對貨運業重大公路事故，造成人員死亡超過3人或死傷超過10人或傷害超過15人，並有肇事責任者，將強制在該業者所屬車輛加裝GPS及營運車輛監控管理系統，但此次修法對於事業單位完全沒有遏阻力外，過勞的問題也完全沒有解決，根本是腦殘政策！