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曾撞死2國道警仍持續違法 勞團:交通部無遏止作為

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，直指交通部日前公告修法要求貨運業重大公路事故業者車輛必須加裝GPS根本無法解決問題。記者盧逸峰／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，直指交通部日前公告修法要求貨運業重大公路事故業者車輛必須加裝GPS根本無法解決問題。記者盧逸峰／攝影

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會（下稱台貨產工）、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，並指出有「景山航空」之稱的景山交通集團違規連連、員工過勞，交通部卻無遏止作為；也直指交通部日前針對貨運業重大公路事故業者車輛必須加裝GPS的修法根本無法解決問題。

台貨產工表示，2018年時，景山交通集團一名陸姓司機在國道駕駛貨車，因精神不濟打瞌睡，高速追撞停放在路肩的違規大貨車並推撞警車，導致2名警員殉職，1名貨車司機殞命；該集團幾乎每年都有違法紀錄，也常被詬病有「三多」：「交通違規多」、「違法超時多」與「肇事死傷多」，更有多次業務過失致死的紀錄。

台貨產工統整去年度違反勞基法十大事業單位，第3名的花蓮客運開始，第4名的中興大業巴士、第6名的指南客運、第9名的嘉里大榮物流和第10名的國光客運，有5間企業都是運輸及倉儲產業。

台貨產工說，交通部應立刻依法要求景山交通集團限期改善、停止部分營業甚至撤銷其營業執照；並且對其他違法企業依法處理。公路總局科長連思源出面接下陳情書，並表示會帶回去研擬。

台貨產工近期還接獲景山交通集團員工陳情，反應出勤一次「三天兩夜」一直都是正常的事情，甚至也有過一周才下班打卡一次的紀錄。經調查，該集團自2015年開始就有違反「每七日中未有一日之休息做為例假」的紀錄，直到今年仍有持續違反的紀錄，顯然即使發生重大事故，至今超時過勞的狀況仍未改善。

台貨產工理事長林志雄說，交通部公路總局要負起責任，以公路法第47條第一項，汽車運輸業經營不善、妨礙公共利益或交通安全時，公路主管機關得可停止其部分營業、甚至廢止其汽車運輸業營業執照。

林志雄痛心表示，景山集團曾撞死兩名國道警察，卻還能順利營運，交通部不要昨天公祭、今天忘記，疲勞駕駛就是不定時炸彈。

林志雄也痛批，交通部在7月29日預告修正「汽車運輸業管理規則」，要針對貨運業重大公路事故，造成人員死亡超過3人或死傷超過10人或傷害超過15人，並有肇事責任者，將強制在該業者所屬車輛加裝GPS及營運車輛監控管理系統，但此次修法對於事業單位完全沒有遏阻力外，過勞的問題也完全沒有解決，根本是腦殘政策！

台貨產工總幹事林昶志說，景山交通集團無視法令與政府的行徑囂張，旗下永益通運公司員工向高雄市政府勞工局申請勞動檢查，結果卻是「公司規避、拒絕檢查」，呼籲交通部真的要好好管管。

台貨產工理事長林志雄痛心表示，景山集團曾撞死兩名國道警察，卻還能順利營運，交通部不要昨天公祭、今天忘記，疲勞駕駛就是不定時炸彈。記者盧逸峰／攝影
台貨產工理事長林志雄痛心表示，景山集團曾撞死兩名國道警察，卻還能順利營運，交通部不要昨天公祭、今天忘記，疲勞駕駛就是不定時炸彈。記者盧逸峰／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，公路總局科長連思源出面接下陳情書，並表示會帶回去研擬。記者盧逸峰／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會今日上午在交通部前召開「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，公路總局科長連思源出面接下陳情書，並表示會帶回去研擬。記者盧逸峰／攝影

交通部 過勞

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