陳建仁談因果螺旋：尋病因、防犯罪，還有助親密關係！

「人為何生病？」「小孩為什麼變壞？」前者是古今中外流行病學者永恆的叩問；後者則在重大社會案件後，總會引起網路輿論，議論著狂暴是為何生成。其實人類社會中，許多的「為什麼」，都可以透過因果辯證逐一釐清。

前副總統、中研院院士陳建仁出版新書《因果螺旋—跨越時空的探索與思辨》，闡述他集結四十餘年研究精華創建的「因果螺旋模式」。除了探索疾病成因，也提供另類的思考模式，讓讀者運用於生活中，爬梳事物成因與本質，提升對於生活的掌握度與自信。

為尋疾病根源 科學家曾提多種因果推論模式

公共衛生事件的發生，不論是慢性病、急性傳染病，都需要盡快梳理出疾病根源，以利透過精準公衛策略進行防治。然而，陳建仁指出，在推斷疾病因果時，人們容易出現因果錯置、導因為果、見樹不見林等因果謬誤。

陳建仁在書中以洗腎室病人感染C型肝炎比例較高為例，「到底是C肝引起腎臟病而需要洗腎？還是腎臟病人在洗腎時感染C型肝炎病毒？」C肝一直以來是台灣的國病，根據針對洗腎病人的長期追蹤，發現病人開始洗腎前未感染C肝，意即患者有可能是在洗腎室因針頭使用而感染C肝；另一項研究則發現，慢性C肝會引起末期腎病。

也就是說，C肝與洗腎之間的關聯相當複雜，既可能是C肝導致腎病而洗腎，也可能是在洗腎時感染而得到C肝。

為了推論疾病成因，流行病學家推出了各式各樣的因果論證方式，如因果輪、因果網、因果三角等。而陳建仁提出的因果螺旋，則把疾病由微觀至巨觀，影響力由小到大進行分析，並加入了時間的因素。

因果螺旋強調時間因素 事態隨時間演進而擴大

「因果螺旋模式，就是當我們要解決一個很複雜的社會現象，或者疾病流行的問題的時候，我們一定要考慮到過程中，在不同的階段，有不同的促進因子存在。」陳建仁說，若能夠深入了解從疾病演進初期，到後來對整個社會、國家和世界影響，找出每一個階段的多重驅動因子，「對於疾病的控制就會加深，疾病對人類的影響也就可以減到最小。」

陳建仁的因果螺旋論述，強調與時俱進。「在整個過程當中，時間因素是最重要的，隨著時間，事態會不斷擴大。」陳建仁說，在事態擴大的過程中，有許多不同的驅動因子相繼出現。在分子細胞層次的驅動因子，帶來的可能是生物學方面的影響。

當因果螺旋推進到「人與人之間的傳染」，甚至對整個社會的衝擊時，陳建仁說，社會因素以及人類的生活飲食習慣，甚至國與國之間的互助合作，就會進入因果螺旋，成為新的影響因子，意即呈現「多階段、多因果」。不同的致病因素相繼出現，並且隨著時間增大影響範圍，就構成了論述中的「螺旋」樣貌。

因果螺旋運用在解決疾病問題時，可以幫助學者想得更全面。「一個好的科學家，想要去解決疾病的問題的時候，一定不要忘記，需要有跨域的合作，考慮到更多層面，不論何種公衛策略都能夠更圓滿。」

陳建仁舉例 ，若以因果螺旋來看新冠肺炎疫情，在個人層次時，接種疫苗相當重要；然而，隨著疫情擴大，為了有效控制新冠肺炎傳播，消除「疫苗的國家主義」，幫助貧窮國家取得疫苗就變成當務之急。意即在因果螺旋的不同階段，應有不同的防治措施。

親密關係、犯罪也適用 防微杜漸避免憾事發生

除了在公共衛生、流行病學領域應用，因果螺旋也可以應用在你我的日常生活中，或是解釋重大社會現象。看似難解的家庭、犯罪等問題，透過因果關係的梳理，找出事態擴大之前「出了什麼問題」，就能夠有機會阻止悲劇發生。

陳建仁說，不良少年、社會犯罪者的生成，即是一例。在一開始，導致行為偏差的原因可能極為單純。然而，在家庭、朋友等層次時，若沒有人介入關心，找出原因加以導正，一個原先正常的人就可能變成對於社會有重大負面影響的人。陳建仁說，所以人際間的關懷很重要，可以防微杜漸。

另一個例子，是關於親密關係。陳建仁說，夫妻間關係的破裂，時常起因於很小的誤解。若彼此都沒有真正去深究其因果關係，並加以解決，而是放置不管，隨著時間演變，誤會就有可能逐漸加深，使感情受到很大的影響。