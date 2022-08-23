C肝盛行率地圖首公布 再治6.8萬人拚3年完治邀WHO見證

世界衛生組織（WHO）預計於二〇三〇年消除病毒性肝炎，國內宣示提前於二〇二五年完成C肝消除，歷經數年的努力，目前全台已有一九六萬人進行篩檢，顯示國人C肝抗體陽性率約百分之二點二，已有二十二萬人完成C肝治療，再治療六萬八千人即可達到C肝消除目標，預計於二〇二五年邀請世衛專家來台見證。

台灣肝臟研究學會與聯合報健康事業部日前共同舉辦「C手前行，全民協力，完篩也完治—二〇二二 C型肝炎專家會議」，與會專家包括前副總統、中研院院士陳建仁、中研院院士陳培哲、林口長庚紀念醫院副院長簡榮南、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男、國健署副署長魏璽倫、健保署醫審及藥材組參議戴雪詠、彰化縣衛生局局長葉彥伯、臺南市政府衛生局局長許以霖、白金扶輪社前社長暨陽明交通大學藥物科學院院長康照洲、高雄長庚紀念醫院胃腸肝膽科系教授胡琮輝及聯合報副總編輯洪淑惠。

依照WHO建議，消除C肝需篩檢出九成患者，並治療其中的八成病患。為協助國人消除C肝，蒲若芳表示，近年來，主要透過擴大篩檢量能、降低治療門檻障礙、提高醫療服務可近性、強化管理及照護支持系統、提供有利環境、推動高風險族群C肝防治與加強民眾C肝篩檢識能等方向。

成人健檢已篩196萬人 抗體陽性率2.2%

蒲若芳說，自國健署成人健檢服務擴大納入B、C肝篩檢以來，截至二〇二二年，近兩百萬人透過成人健檢服務接受B、C肝篩檢。其中，C肝抗體結果上傳率近九成四，口服抗C肝病毒藥治療率也有近九成。

目前全台已有一九六萬人進行C肝篩檢，同時擔任國家消除C肝辦公室流行病學研究組組長的盧勝男也在會中公布最新的「C型肝炎抗體盛行鄉鎮市區地圖」，顯示國人C肝抗體陽性率約百分之二點二，已有十四萬人接受口服C肝抗病毒藥物治療，八萬人在此之前就接受過干擾素治療。也就是說，再治療六萬八千人即可達到C肝消除目標。

剩肝外共病、潛在感染者 陳培哲：每月治2000才有望達標

依據最新的C肝精準盛行地圖，簡榮南說，找出沒有病識感的感染者仍是主要重點。他指出，各縣市已經開始有自己的策略，包含從常見的C肝共病著手擴大篩檢，如慢性腎臟病、糖尿病、心血管疾病、類風濕性關節炎等。此外，從篩檢的數據顯示，基層診所協助篩檢的比例最高，占七成，但國健署與健保署給付不一，此部分也值得爭取與討論。

簡榮南強調，C肝消除有政府的公權力之外，還需民間團體力量，加強宣導，提高民眾的認知，才有機會篩檢更多，並及時進入醫療體系。

不過，陳培哲也憂心地指出，距離二〇二五年底僅剩下四十個月，以治療目標六萬八千人推算，每月至少要治療一千五百人才能達標，以健保署數據來看，治療人數最高的月份僅達到一千五百人。陳培哲直言，在治療速度方面，需要加緊腳步。

陳建仁：擴大C肝篩檢經費、舉辦縣市觀摩會，二〇二五邀WHO認證

陳培哲說，治療人數是C肝消除的關鍵，每月最好要治療達兩千人。他建議，篩檢對象納入糖尿病、慢性腎病及心血管疾病等，並將C肝篩檢及治療成效加入縣市首長評鑑指標，以提升篩檢與治療之成效。他也建議C肝辦召集各縣市衛生局首長，觀摩防治成效良好縣市，進行模式移轉。

陳建仁建議，持續擴大篩檢經費，舉辦各縣市C肝消除觀摩會，分享成功消除經驗，有信心完成C肝消除工作，預計於二〇二五年，邀請WHO專家來台認證台灣消滅C肝的情況，就如同過去小兒麻痺消除計畫，也獲得國外專家協助認證。他相信，台灣在政府、專家以及全民的努力下，一定可以達到完篩、完治的目標。

精準C肝盛行率地圖 取代推估而得的潛勢地圖

過去，因無大規模篩檢資料，公衛學界先以七大指標推估的方式製作出「C型肝炎風險潛勢分佈地圖」，一地區若符合七項指標，為第七級之高風險區；若一項都不符合，則為第〇級之地風險區域。

依據潛勢地圖，盧勝男及不同的地方團隊，如大林慈濟、雲林台大等單位，介入雲林、嘉義及台南等縣市之高風險區域進行篩檢。然而，在篩檢過程中，他發現，有近四成的C肝患者，其實居住於第〇級的低風險區域。可見，僅透過風險指標推估還不夠，應該進行大規模篩檢。

衛福部國健署二〇二〇年起推動成人健檢擴大篩檢，盧勝男指出，國家消除C肝辦公室依據成健資料，推估二〇二五年時年齡介在四十五至七十九歲的目標族群，製成C肝抗體盛行地圖，以準確的抗體陽性率，真正掌握台灣的C肝盛行地區，以取代推測而得的風險潛勢地圖，並且根據全新且精準的C肝盛行地圖發現，隨時代變遷，C肝高盛行地區已有所改變。盧勝男說，原因包括過去超高齡的C肝患者已去世，以及移民造成的人口組成改變等。

在大規模、地毯式的篩檢後，在C肝抗體盛行地圖中，以盛行率達百分之六界定為高盛行區。盛行地圖與C肝風險潛勢地圖對照，共有十一個除名，四十個重複，十八個新增。盧勝男說，新增的C肝高盛行區為：尖石、五峰、後龍、泰安、大湖、國姓、土庫、褒忠、阿蓮、彌陀、枋寮、車城、滿州、枋山、玉里、豐濱、長濱、白沙。

此外，經過分析篩檢資料，發現C肝抗體陽性率呈現「線性下降」。盧勝男建議，在全國篩檢政策下，以流行病學方法進行C肝防治的策略，已完成階段性任務。他強調，要找出更多C肝患者，不在高風險區、非高危險族群的一般民眾也應積極接受C肝篩檢。

與會的縣市衛生局首長認為，抗體盛行地圖無法反映篩檢之後，病患接受治療的成效，導致國內的C肝地圖看起來「越來越紅」，中研院士陳培哲建議，未來應朝向C清除地圖繪製，完整呈現出完篩之後的完治情況。

盧勝男則回應，因C肝治療人數每天不斷滾動式新增，各界期待可反映治療情形的HCV RNA地圖較難繪製，但國家消除C肝辦公室已有掌握治療成效數據。

彰化領先全台消除C肝 台南篩檢率列六都第一 扶輪社長年贊助

台灣C型肝炎患者具地區集中特色，故地方衛生單位及民間團體在C肝防治扮演重要角色。彰化縣領先全台，提早達成WHO之C肝消除目標；台南市篩檢涵蓋率達六都之冠。白金扶輪社則長期捐贈C肝篩檢資金及器材予基層醫療單位，也發起愛肝企業鼓勵社友讓員工篩檢C肝。

二〇一九年起彰化縣變響應中央政策，推動C肝「三年減半、六年根除」，葉彥伯說，在行之有年的萬人健檢及利用既有業務「加C」加驗C肝策略下，已提前於今年達標。後續已著手規劃第二階段C肝防治計畫，重點是針對新感染、再感染的高風險族群、落實C肝防治，以及透過流行病學學理見證並評估C肝治療成效等。

彰化縣衛生局推算彰化縣境內C肝感染盛行率約百分之三點二，要符合WHO的C肝消除標準，需治療一萬兩千八百餘人，現已治療一萬三千五百餘人，達標率為百分之一〇五。

葉彥伯說，加C策略強調以個案為中心，利用原班人馬投入C肝篩檢及治療，減少溝通成本、加強資料整合。例如，洗腎室利用原有感控機制整合C肝篩檢；監獄方面商請原先有業務往來的同仁協調；毒癮者透過負責辦理中央減害計畫的單位；社區篩檢及治療則整合到施行已久的萬人健檢。

許以霖表示，台南市四十五至七十九歲世代區間C肝篩檢涵蓋率近五成五，為六都之冠；口服抗C肝病毒藥物治療率近七成，透析病人口服C肝藥物治療率也超過八成五，亦居六都之冠。

臺南市C型肝炎篩檢亮點為「C型肝炎防治結合科技」與「C型肝炎篩檢無國界」，以建置C型肝炎篩檢預約平台、運用台南市科技防疫健康共照雲與多元媒體途徑等策略提升C肝篩檢率；同時，亦鼓勵新住民參加C肝篩檢。

康照洲表示，台灣扶輪社至今金援逾七千五百萬元予基層醫療人員及民眾等，近十三萬人受惠，顯示非政府組織在C肝消除政策中扮演重要角色；台灣扶輪社也呼籲社友提供員工免費C肝篩檢，以企業為單位共同消除C肝。

三大肝外共病 應全面篩檢C肝以控制疾病

C肝病毒感染會引起全身發炎，導致糖尿病、心血管疾病及慢性腎臟病三大肝外共病。相反地，這三大慢性病患者感染C肝時，因為產生胰島素抗性，也會容易讓疾病不好控制或惡化。簡榮南說，此族群應全面篩檢、治療C肝，以控制疾病。

胡琮輝表示，過去討論C肝共病，多會關注愛滋病等共病高盛行族群，但中低風險的共病末期腎臟病前期、糖尿病、慢性腎臟病、糖尿病、心血管疾病，也是須受重視的C肝相關肝外病變族群。

胡琮輝認為，為了C肝根除計畫，相較於對所有民眾普篩，不如針對相對有風險族群優先篩檢。因此，在他擔任C肝防治計畫召集人的彰化，嘗試先從全面篩檢「透析患者」著手，無論患者是否曾被檢驗過有C肝抗體陽性，都建議檢驗C肝病毒量。

初期碰到多數洗腎中心並未配置胃腸肝膽科醫師，導致沒辦法開立檢測單，後續直接要求外載醫療人員直接進入洗腎中心協助篩檢，短短九個月內，完成縣內卅一家的洗腎中心的患者篩檢，幾乎百分之一百達到HCV RNA的檢測，其中有百分之八十八接受治療，接受治療者中有多達百分之九十四。

同樣的做法，延伸在糖尿病以及末期腎臟前期或慢性腎病的病患者身上，不過，這兩種疾病不像是透析患者集中出現，因此尋求衛生所協助，胡琮輝表示，衛生所擁有最完善的糖尿病及腎臟病照護網，只要患者回診拿藥時，就能協助篩檢轉介治療。

林漢傑指出，台灣糖尿病患者共二百三十萬人，其中八成於基層診所就醫，因此台灣肝臟學會與C肝共病如糖尿病學會、台灣腎臟醫學會等討論，制定基層醫師治療指引，教導治療C肝的方式，必要時轉診至肝膽腸胃科處理，以提高治療廣度，保障高風險病人安全。

地方C肝篩檢動力不足 國健署：爭取提高補助至450元

為達二〇二五年消除C肝目標，找出非特殊族群C肝患者至關重要，目前主要透過成人健檢篩檢。然而，與會專家直言，國健署B、C肝篩檢，僅補助兩百元，導致基層醫師篩檢動力不足。國健署副署長魏璽倫當場承諾，將爭取二〇二四年前提升補助金額至四百五十元。

從篩檢數據顯示，基層診所協助篩檢的比例最高，占七成八，醫學中心反而最低。簡榮南說，並不是醫學中心不篩檢，而是醫院篩檢一位健康的人，是由國健署給予的補助金太低；若是幫已經是罹患疾病的患者篩檢BC肝，健保署能給付四百一十元。導致基層診所雖是主要戰力，但戰力不強，此部分也值得爭取與討論。

陳建仁表示，各單位給付至少要一致，國健署已喊出希望爭取從二百元調升至四百五十元，他認為這是政府應該要做的事情。魏璽倫則說，國健署的理念是以篩檢支持治療，除了將持續爭取在二〇二四年前提高B、C肝篩檢補助至四百五十元之外，並研議加碼補助，提高基層診所加入防治行列的意願。