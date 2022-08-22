名人癌逝聳動標題洗版 專家籲媒體撰稿同理癌友心情

立委余天的二女兒余苑綺罹患直腸癌，抗癌8年，昨天病逝，享年39歲。這兩天媒體報導鋪天蓋地，民眾拿起手機就能看到整排新聞推播標題，都是有關臨終細節、家人反應的戲劇化描述。

台灣心理腫瘤醫學會理事長、和信治癌中心醫院身心科主任鄭致道表示，癌症病人很容易對這些消息感同身受，可能因此陷入情緒低谷，懷疑治療、恐懼回診、焦慮恐慌、腦中反覆浮現相關的畫面，甚至失眠。希望媒體撰寫報導前，能站在病友立場設身處地思考，不要太過聚焦在痛苦不堪、生離死別等負面訊息。

鄭致道表示，每當有名人罹癌過世，新聞大肆報導的同時，癌症病友的心情也會有很大的起伏，特別是同樣癌別、相同性別、相近年齡的病人，特別容易設身處地，聯想到自已。

病人會擔心，名人通常擁有豐富的資源，理論上會得到最好的照顧，連他都過世了，自己現在接受的治療有用嗎？我會不會也撐不下去？病人也可能開始焦慮、憂鬱、恐慌，甚至失眠，也會對於回診看報告感到恐懼。

鄭致道提醒病友，其實每個人的癌症別、診斷期別、治療方式、體質都不一樣，治療效果也會很不一樣，先不要對號入座。如果發現自己情緒大受影響，建議暫時先不要看相關新聞；如果因此對治療或病況產生疑問，可以詢問自己的主治醫師和醫療團隊。病人身邊的親友，也要認知到這類新聞勢必影響病人心情，希望盡量多給一些支持和關懷。

如果負面情緒想法過多，鄭致道建議，可以跟醫療團隊中的身心科醫師、社工師、心理師、受過專業訓練的專科護理師聊聊。心裡腫瘤醫學學會的未來會在網站推出專家地圖，讓民眾更快能找到有具備心理腫瘤專業訓練的人員在哪些醫院。

鄭致道也提醒媒體，希望報導這類事件時，不要過多著墨描述細節，比如病人臨終細節變化和揣測其內心過程、鉅細彌遺描述家屬悲痛情緒，也希望標題和內容也不要採取聳動的寫法。這些都會讓看到新聞的癌症病人接收到過多負面訊息，反而忽略了整個罹癌和照顧過程中，病人曾有的堅強韌性、家人的支持關懷。