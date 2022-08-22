入境總量人數放寬 桃機免費防疫巴士增設桃園線

隨新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心指揮官王必勝今天（22日）宣布，自即日起，以航班表定抵台時間的零時起，調升入境總量人數為每周五萬人次；為配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額，桃園機場防疫巴士開設桃園市路線，沿途停靠7處防疫旅館，採固定時刻發車（每日下午5點及晚間10點）提供旅客免費搭乘。

機場公司表示，自111年8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，除原有中南部路線外，另增設雙北路線，實施後獲得旅客好評，目前親友接送及搭乘防疫巴士離開機場之旅客比例，佔入境旅客數之36.9%。

機場公司指出，為鼓勵旅客多加利用防疫巴士，再開設桃園市路線，沿途停靠城市商旅航空館、尊爵大飯店、薇緹花園大飯店、蜜月世紀大飯店、悅徠館、福容大飯店與華夏大飯店等7處防疫旅館，方便入境旅客前往檢疫，後續亦將觀察旅客需求及防疫措施，研議新增路線或停靠站，以提升旅客疏運效率。

機場公司提醒，防疫巴士路線資訊可至桃園機場網站及防疫巴士（龍泰巴士）臉書查詢，歡迎請入境旅客多加利用。