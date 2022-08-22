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入境客增！桃機免費防疫巴士開桃園線 停靠7防疫旅館
配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額，桃園機場防疫巴士開設桃園市路線，採固定時刻發車（每日17：00及22：00）提供旅客免費搭乘，沿途停靠城市商旅航空館、尊爵大飯店、薇緹花園大飯店、蜜月世紀大飯店、悅徠館、福容大飯店與華夏大飯店等7處防疫旅館，方便入境旅客前往檢疫。
機場公司表示，從111年8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，除原有中南部路線外，另增設雙北路線，實施後獲得旅客好評，目前親友接送及搭乘防疫巴士離開機場的旅客比例，佔入境旅客數之36.9%。
機場公司表示，為鼓勵旅客多加利用防疫巴士，再開設桃園市路線，沿途停靠7處防疫旅館，後續亦將觀察旅客需求及防疫措施，研議新增路線或停靠站，以提升旅客疏運效率。
機場公司說，防疫巴士路線資訊可至桃園機場網站及防疫巴士（龍泰巴士）臉書查詢，歡迎請入境旅客多加利用。
◎桃園機場官網：https://www.taoyuan-airport.com/covid_19area
◎龍泰巴士臉書：https://zh-tw.facebook.com/38youplay
◎預計停靠旅館：
1. 【城市商旅航空館（海霸王）】桃園市大園區中正東路442號
2. 【尊爵大飯店（皇家健康俱樂部）】桃園市桃園區莊敬路一段300號
3. 【薇緹花園大飯店】桃園市桃園區中正路703號
4. 【蜜月世紀大飯店】桃園市桃園區三民路三段55號
5. 【悅徠館】桃園市龜山區興華三街18號
6. 【福容大飯店】桃園市龜山區文二一街68號
7. 【華夏大飯店】桃園市龜山區文化二路28號
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