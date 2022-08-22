7月起降雨量僅歷年4成 水利署提前部署二期作正常供灌

抗旱抗熱的傳統作物，成為氣候變遷下的糧食救星！世界過度依賴稻米、小麥與玉米三項作物，在氣候持續變遷、水土不斷流失的狀況下，全球糧食穩定度相當低。其中，西非小米、芋頭與荇菜等作物因為耐旱、耐熱的特性，成為農民面對熱浪下的新寵兒。

2022-08-22 14:47