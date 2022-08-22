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7月起降雨量僅歷年4成 水利署提前部署二期作正常供灌

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
降雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
降雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

7月起太平洋副熱帶高壓影響各地區降雨明顯偏少，僅約歷年平均4成，水利署表示，早已於6月起展開各項節水調度及防旱整備作業，全台主要水庫蓄水率仍能維持5成以上至滿庫，除基隆地區因川流水降低水情為提醒綠燈外，其餘各地區水情正常，二期作均已如期展開供灌。

水利署指出，因應近年來氣候異常狀況，水利署日日監看水情變化，更早已於豐水期間6月起即展開各項節水調度措施，並於7月27日及8月11日兩度召開供水情勢檢討會議，持續與各水庫管理單位滾動檢討如何把調度效能做到最好，像北水處支援基隆地區每日8.5萬噸、北水處支援板新地區每日77.1萬噸、板新支援桃園地區每日30萬噸及臺南高雄水源聯合調度等，除透過細緻區域水源調度管理措施及水庫出水管控外，也與農田水利署合作強化灌溉效率，統計6月迄今節水調度成效約2億噸以上，約一座石門水庫蓄水量，才能讓降雨這麼少的7、8月，水庫仍能保持相對較高水位。

水利署強調，依據中央氣象局未來降雨趨勢分析，未來一季降雨正常機率大，但面對極端氣候，需要更審慎因應採取更積極的應變作為，故水利署已於8月起展開更細緻部署節水及防旱整備作業，並於每日下午6時召開整備管控會議，包括各項緊急抗旱水源設施如伏流水、移動式淨水設備、抗旱水井、緊急海淡機組、三峽河、隆恩堰、油羅溪及田美堰下游抽水等，均已盤點並進行整備，以利後續即時上場備援因應，維持枯水期間用水需求。

石門水庫 水利署 抗旱

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