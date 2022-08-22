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余苑綺直腸癌逝 醫示警：癌症年輕化應主動預防

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮。圖／南投醫院提供
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮。圖／南投醫院提供

余天二女兒余苑綺昨天因直腸癌病逝，享年39歲。衛福部南投醫院醫師提醒，癌症年輕化，應主動預防，更別輕忽血便等症狀；若有家族病史，民眾則須更留意自己的身體狀況，發現任何異常可就醫盡早安排大腸鏡等相關檢查。

南投醫院指出，依據國民健康署2019年癌症登記報告，大腸癌是目前國人發生率第一位的癌症，而且已經蟬聯14年，該院也收治相關患者，其中有患者因曾檢查出大腸息肉定期接受大腸鏡檢查，幾年來檢查正常，未料停止追蹤後卻罹癌。

該名患者日前因疲倦、頭暈症狀到院就醫，經至大腸直腸肛門外科檢查，發現血色素僅剩6g/dl（正常參考值約為13-18g/dl），安排住院治療及相關檢查，意外診斷出是大腸癌第三期，只能返院治療，持續追蹤。

南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮說，大腸直腸癌會因腫瘤位置不同，症狀也會有所差異。臨床上有部分的大腸癌症狀為貧血，由於腫瘤慢性出血，不易察覺，若患者持續定期追蹤、篩檢，早期發現大腸癌，治癒率相當高。

而國健署提供50歲至未滿75歲的民眾，每2年1次定期糞便潛血免費篩檢，但具大腸癌家族史，建議40歲以上就應接受大腸鏡檢查，並定期追蹤；許也提醒，大腸癌等癌症年輕化，民眾應多留意身體異狀，主動預防，早期發現、早期治療。

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