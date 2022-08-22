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宜蘭蘇澳區漁會中秋海鮮禮盒上市 搶先優購價每盒1780元
因應中秋團圓烤肉，宜蘭蘇澳區漁會每年都推出中秋禮盒，今年由於大陸禁止台灣的石斑及白帶魚銷過去，漁會特別把兩樣商品納入禮盒，呼籲大家幫助漁民及養殖業踴躍購買，鱻宴搶鮮集錦禮盒原價1980元，搶購優惠價1780元，限量1500份。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍及總幹事陳春生今天宣傳嚴選海鮮，這次中秋禮盒內容物包括黑鮪魚排、龍虎石斑魚、漁夫船凍透抽、船釣白帶魚卷、鯖魚片、鮮凍白蝦共6大項，特別推薦南方澳黑鮪魚腹肉魚排，可以切條狀或骰子狀，像煎牛排的方式料理，香煎時放一點鹽巴或起鍋後沾胡椒鹽，搭配些許爆香過的蒜片更好吃。
以前的中秋禮盒比較少見石斑魚與白帶魚，蔡源龍表示，大陸禁止台灣的石斑魚與白帶魚銷過去，為了幫忙漁民及養殖業者，今年特別把這兩項納入禮盒，呼籲大家愛台灣，踴躍購買吃起來。
除了鱻宴搶鮮集錦禮盒外，漁會還推出顧漁民、愛台灣的國產禮盒，包括1尾龍虎石斑魚、2包白帶魚、3尾竹筴魚，原價1230元，優惠價999元，含運費送到家。
蘇澳區漁會即日起受理預購，服務專線（03）9972808， 凡加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購的前300名者，搶鮮集錦禮盒可享九折優惠，兩盒以上同一地點免運費，名額有限，售完為止。
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