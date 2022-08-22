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揪人來上機車駕訓班考駕照 補助1300還送安全帽

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部道安會執秘黃運貴(左)、和潤董事長劉源森(右)。記者彭宣雅/攝影
交通部道安會執秘黃運貴(左)、和潤董事長劉源森(右)。記者彭宣雅/攝影

機車事故占交通事故大宗；交通部表示近五年，全國機車死傷人數有上升趨勢、來到37萬人次，為了減少機車事故，交通部公路總局與和潤企業補助民眾上駕訓班每人1300元、共2萬名，明年將加碼補助4萬名，希望民眾參加駕訓班再考照，減少事故發生。

公路總局今天舉行「騎車上駕訓、安全不靠運」記者會，雙北及基隆的民眾只要揪團報名機車駕訓班，滿3人可贈每人一頂安全帽、考取機車駕照打卡可抽行車紀錄器；另外低收入戶、中低收入戶還可全額補助費用4000元。

台北市區監理所所長江澍人表示，依據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少32%、肇事風險減少20%，顯見透過駕訓班學科6小時、術科10小時訓練，新手駕駛人除可提升駕駛技術、認識交通安全法規、培養正確的駕駛習慣、建立良好防禦駕駛觀念，可有效減少交通事故及憾事發生。

交通部道安會執秘黃運貴表示，去年就補助了2萬名額，今年也2萬名額共8家駕訓班，明年將提供4萬名額，希望社會企業共襄盛舉，畢竟上駕訓有其效益和必要性。

公總副局長張舜清表示，為何訂補助金額為1300，是因為目前機車駕訓班的費用約2800到3700，因此交通部希望可以補助一半，中低收入戶因有些代辦費用、報名費，可全額補助低收4000元；今年有2萬名額，目前已報名1.8萬名，以11月前考上駕照為準，各縣市政府也有不同加碼補助，參加駕訓班考上的機會比較高。

駕訓班 交通部

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