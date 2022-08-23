星級料理在家做秘訣公開！米其林主廚勾出美味壓「香」寶曝光

自煮風潮盛行，很多家庭主婦都有疑問，明明食譜、食材都相同，烹調出來的料理風味卻大不同？米其林星級主廚Paul Lee在得意的一天廚藝教室活動上，首度公開美味秘訣，原來是使用純正義大利橄欖油，可以帶出料理香氣。該如何挑選優質橄欖油？榮獲「EECO歐洲品橄欖油學院」認證的專業品油師王依亭也現場分享挑選三大關鍵，教消費者聰明選好油。

米其林名廚Paul Lee 示範連網紅都讚不絕口的星級料理

走進廚藝教室，已被不遠處傳來的香味牽引，循味而走，眼前是星級主廚Paul Lee，正親自示範用橄欖油入菜的「義式香頌」，包括前菜溫泉蛋溫沙拉佐橄欖油特調醬汁、主菜橄欖油封鮭魚搭配馬鈴薯泡泡、甜點則是甜豆仁奶酪、酸奶和橄欖油冰淇淋共三道星級料理。

料理過程中，帶有天然果香、風味層次豐富的橄欖油香味滿溢，令人彷彿置在身義大利國度，「哇！」驚嘆聲四起，名廚料理教室的參加者，紛紛在美食前拍照打卡，紀錄美味時刻。

米其林名廚Paul Lee示範用「得意的一天橄欖油」做出星級料理，如他手上端的橄欖油封鮭魚搭配馬鈴薯泡泡，肉質鮮嫩充滿香氣。 攝影／林清華

這一道道美味料理，保留了天然純正橄欖香氣，品油師王依亭、知名網紅宅女小紅、人氣Youtuber「日本男子的日式家庭料理」等人品嚐過後，都讚不絕口。

王依亭尤其喜歡橄欖油製作的料理甜點，「清甜不膩、淡淡的橄欖果香，橄欖油讓甜點的味道更立體了！」人氣YouTuber日本男子KAZU也表示，日本人重視養生，不論是沙拉或是家庭料理，都常用橄欖油做料理，橄欖油帶點辣味、香味濃郁，讓料理的美味更提升了。

做出令人嘖嘖稱奇的料理，星級主廚Paul Lee說，關鍵在於使用「得意的一天頂級初榨橄欖油」，它保留了橄欖多酚，微帶苦辣口感，更能帶出料理風味魅力，並且搭配地中海香料、香草等食材，就可以在家輕鬆創作，富有創意巧思與質感的美味義式料理。

米其林星級主廚Paul Lee，現場製作義式香頌料理，每道菜色都淋上橄欖油，充滿香味。 攝影／林清華

橄欖油好處多 挑選好油三關鍵

王依亭表示，橄欖油有78%的單元不飽和脂肪w-9，幫助維持生理機能，更可以帶出料理香氣，涼拌、生飲，煎、煮、炒、炸都很適合。

如何挑選頂級初榨橄欖油？透過三步驟，首先用手旋轉溫杯30秒加熱橄欖油，再聞香是否有濃郁、清香及新鮮橄欖味，最後啜飲的方式，如果帶有苦味與辛辣味，代表含橄欖多酚，就是好的橄欖油。

王依亭指出，很多人以為有「橄欖油」三個字就是好的橄欖油，其實橄欖油也有分等級、萃取方式，挑選橄欖油三個關鍵是「新鮮現採、冷壓初榨、精挑橄欖原鄉義大利原裝進口」才能健康、營養，為料理的美味加分。

專業品油師王依亭分享品油方式，也透露挑好油三大關鍵「新鮮現採、冷壓初榨、精挑橄欖原鄉義大利原裝進口」。 攝影／林清華

新鮮橄欖香氣加分 讓料理充滿風味魅力

近年健康意識抬頭，橄欖油成為居家必備油品，市場銷售連年成長，但只有冬暖夏熱、日照充足的氣候環境，才能種植高品質的橄欖果實。

「得意的一天」身為橄欖油領導品牌，致力於提供大家健康、營養及美味三者兼具的油品，更是直接從義大利原裝進口，因為是現採的新鮮橄欖，才能完整封存78%單元不飽和脂肪。

此外，依照國際橄欖油協會之定義，頂級初榨橄欖油是最高等級標準，在橄欖新鮮度及生產品質都從源頭嚴格把關，才能符合國際標準；也因此得意的一天頂級初榨橄欖油能聞得到橄欖果香，嚐得出苦辣感及橄欖多酚。

得意的一天橄欖油完整封存78%單元不飽和脂肪，加上散發新鮮橄欖香，讓你在家也能動手做健康又美味的料理。 攝影／林清華

得意的一天「純橄欖油」油質清澈、穩定，適合高溫烹調；「頂級初榨橄欖油」具有橄欖多酚，微帶苦辣口感，細緻氣泡，散發新鮮橄欖香，適合涼拌或淋醬使用，各具特色。

你還在苦惱如何做出美味又健康的料理？ 後續得意的一天將會公布Paul Lee的星級料理食譜，可以關注官方Facebook粉絲專頁跟著一起在家做出香氣十足的星級料理。