金門酒廠歡慶70週年 中秋送禮全品項95折、滿額刮大獎

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在月圓人團圓的中秋時節，怎麼能少得了金門高粱酒相伴？尤其今年適逢金門酒廠建廠70週年，金門酒廠再次於2022年舊金山烈酒大賽勇奪大獎-四面雙金獎、四面金牌獎，讓「金門高粱酒」成為國際上中式白酒最具代表性的品牌之一。為了與更多民眾分享金酒帶領台灣揚「酩」全球的精鍊製酒工藝，金門酒廠於中秋節這樣的重大節慶，祭出全台金酒直營門市酒類95折（寄售品除外）優惠，更同步於即日起至9月14日，推出「金門酒廠粱辰吉時中秋滿額刮好禮」活動。

金門酒廠今年中秋推出全台金酒直營門市酒類95折（寄售品除外）優惠。 記者李政龍／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凡於全台金酒直營門市消費單張發票滿8,800元，即贈1張刮刮卡；滿17,600元，即贈兩張刮刮卡…；以此類推。單張發票金額越高，就能一次得到越多張刮刮卡。滿額贈品刮刮卡張張有獎、現刮現領，總價值超過200萬，現場刮了就可以把贈品立刻帶回家。不過要注意的是，滿額贈品刮刮卡總數只有4000張，且各門市數量有限，想試試手氣的民眾務必手刀衝刺、先搶先贏。

「金門酒廠粱辰吉時中秋滿額刮好禮」活動，刮刮卡張張有獎、現刮現領。 記者李政龍／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尤其這次滿額贈品刮刮卡的最大獎，是一瓶虎年玉璽酒的認購權，總共只有30個名額，只要刮中就能夠以16,800元現場購買一瓶虎年玉璽酒帶回家。對照目前市場上一瓶虎年玉璽酒身價，至少三、四萬元起跳的行情，一但刮中不但真的賺到了，而且還「賺很大」。

滿額贈品刮刮卡最大獎是「虎年玉璽酒」認購權，總共只有30個名額。 記者李政龍／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在這一波難得的95折優惠活動中，究竟有哪些酒款值得老饕們大掃貨呢？首先是於金酒直營門市獨賣、總發行量僅2萬瓶的「禧崇慶月58度金門高粱酒」。這是金酒公司首席調酒師與品酒師攜手推出的第一款產品，酒體特採用窖藏老酒調和增香，甘柔爽淨、餘韻悠綿，值得行家評鑒與收藏。

「禧崇慶月58度金門高粱酒」售價每盒980元，秋節優惠價每盒931元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「中華民國建國一百年紀念金門高粱酒」是2011年灌裝的酒款，特別挑選對國人具有特殊歷史意義的重大事件，設計推出四款58度紀念酒，整體酒標採用紅色喜氣色調，主視覺設計分別為「民國元年」、「黃花崗之役」、「抗日勝利」、「中華民國建國一百年」，CP值非常高，每組售價1780元，秋節優惠價1691元。

「中華民國建國一百年紀念金門高粱酒」每組售價1780元，秋節優惠價1691元。 記者李政龍／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58度原釀21金門高粱酒」甫於2022年舊金山烈酒競賽拿下雙金獎，採用「金選21號」糯性高粱品種釀製，酒香醇濃郁，較傳統半糯性高粱所產生的高粱口感及香氣更令人驚艷，酒體厚實、餘韻綿長。

「58度原釀21金門高粱酒」售價每盒560元，秋節優惠價每盒532元。 記者李政龍／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喜歡陳高的朋友，千萬不要錯過屢獲國際大獎-比利時布魯塞爾的世界食品品質評鑑大賞特金牌獎、舊金山烈酒競賽金牌獎的「56度5年陳年金門高粱酒」。「56度5年陳年金門高粱酒」承襲古法釀造「三高二低一翻」，採用純糧固態發酵釀酒工藝，陳放酒窖中窖藏5年，窖內先天自然的空氣使酒香融合，酒質陳香濃，酒體豐厚，綿甜醇和，回味悠長，是不可錯過的頂級高粱佳釀，送禮自飲兩相宜。

「56度5年陳年金門高粱酒」售價每盒3,020元，秋節優惠價每盒2,869元。 記者李政龍／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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