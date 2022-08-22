文旦禁銷大陸 陳吉仲宣布收購花蓮1100公噸做成加工品

大陸因不滿美國國會議長裴洛西訪台，暫停進口台灣文旦，讓柚農憂心血本無歸。農委會主委陳吉仲今天到花蓮瑞穗鄉視察，宣布啟動收購1100公噸文旦做成加工品、開辦農保、補助滴灌設備，還有低利貸款等措施，保障農民權益。

農業委員會今天在瑞穗鄉農會集貨場，舉辦「花蓮文旦加工量產技術發表會」，主委陳吉仲、民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka、花蓮農改場長杜麗華、花蓮縣政府農業處長陳淑雯、各鄉鎮農會理事長、總幹事等人出席參與。

陳吉仲受訪表示，今年全台各地文旦產量都受到氣候因素影響，全台平均減1成，尤其花蓮乾旱更嚴重，農委會為了解決最急迫的文旦問題，提出重要措施。首先是推廣文旦加工品，將大果做成精油、果汁及生活用品等，還有機器能把文旦果肉分離，更全面收購花蓮地區超過1100公噸文旦加工，等同占地方文旦產量的10分之1。

陳吉仲說，再來會積極開辦農業保險，讓文旦農收入有一定保障；同時因應極端氣候如乾旱，會全部協助精準的滴灌設備，每戶農家最多申請40萬元，即日起農友可到農田水利署各工作站申請。只要文旦農友需要資金周轉，農委會就會啟動低利貸款，歡迎農民到農會辦理。

陳吉仲指出，今年白露離中秋只有3天，花蓮今天過後才大量採收，農改場也研發提早採收技術，除了提醒文旦農可在中秋節前夕提早採收，讓行銷狀況更好，也呼籲消費者「過中秋要吃文旦，過完中秋更要吃文旦」，文旦保存期限很長，用行動力支持在地農民。

他補充，台灣一年柑橘類總產量46萬公噸，外銷有1萬3千公噸，大陸市場約8千公噸，今年全台文旦有7萬公噸，去年有4千8百多公噸到大陸市場，今年即使沒辦法外銷到對岸，也會開發其他外銷市場，盼至少能銷出3千公噸以上。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，文旦加工廠先用文旦重量分離機區分大小果，再用文旦精油刮取機、文旦分切機、柚肉分離機，每天可處理4公噸的文旦，這是全台首座文旦量產加工設備及加工場域，人力從以往的20人降為8人操作，為文旦加工方面非常加分，未來會繼續增加加工廠區、設備系統，