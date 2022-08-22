翡翠水庫水量跌、遺址重見天日 半世紀茶金歲月也重現

北部文山包種茶區連續多日高溫與未降雨，茶區傳出旱災，翡翠水庫蓄水量跌破六成五，遠低於去年同時期的九成，卻也讓被淹沒的遺址重見天日。

新北市石碇區永安里日前舉辦青銀共學活動，除吸引百餘名移居外地的里民返鄉，重溫水庫蓄水前的生活記憶，也吸引前台北縣長尤清、茶業改良場退休研究人員重溫半世紀前永安的茶金歲月。

石碇區永安里舉辦淨山與青銀共學活動，政治大學傳播學院「龜(歸)鄉永安一碇紅」學生團隊，在農舞會水保局大專生洄游農村計畫的支持下，九名學生挖掘翡翠水庫集水區永安里在水庫興建前的人文歷史，意外發現50年前台灣首座規畫製茶作業一貫化的「永安共同製茶示範工廠」珍貴史料，並選在已廢校25年的永安國小校舍（現為雲海國小永安分班）策展，重現被淹沒的茶金歲月。

當年規畫建造示範工廠的台灣省茶業改良場退休技士張健夫也從高雄北上，與當年共同參與工廠運作的永安銀髮茶農聚首回憶當年。

與會的農委會茶業改良場退休場長林木連表示，六○年代在農復會（農委會的前身）、台灣省農林廳與茶業改良場支持下，台北縣政府在石碇鄉永安村籌建「永安共同製茶示範工廠」，輔導茶農採用半自動機械採茶生產包種茶、烏龍茶。這是台灣第一座示範工廠，設置了萎凋、殺菁、揉捻、解塊，和乾燥等各種新式機械設備，使得製茶過程一貫化，時間縮短，品質不變，開拓台灣茶業產銷新的里程，為茶農增加收入，也為國家爭取更多的外匯。

林木連說，現今茶農與製茶廠使用的「圓筒炒菁機」，即是當年擔任台灣省茶業改良場場長吳振鐸與技士張健夫研發，替代茶農使用鑄鐵鍋進行人工炒茶的方式。由於在永安試辦時，茶農反應熱烈，茶改場才有信心將一貫化製茶作業技術向國內其他茶區推廣。

張健夫表示，民國五、六○年代，台茶有九成外銷世界六十多國，茶老闆都是台灣的百萬富翁，但是文山及凍頂等高級包種茶區的茶農得自產、自製與自銷，生活辛勞困頓，因此茶改場才籌建「永安共同製茶示範工廠」，希望改進茶農用手工製茶，以節省體力、提高產製效益，改善茶農生活品質及居住環境衛生。