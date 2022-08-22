新北YouBike將破2億騎乘人次 「梁毅仁」將獲2萬元禮券
YouBike是許多民眾搭乘大眾運輸做接駁時的「最後一哩路」，像新北就預計近期將突破2億騎乘人次，交通局今日特別召開記者會宣傳活動三連發，包含第2億幸運兒將獲2萬元超市禮券、預測哪天突破2億獲造型悠遊卡，以及每騎6次抽iPhone13等多項活動。
市長侯友宜表示，新北YouBike1.0及2.0共計有1568站、2萬5000輛車，皆為全國最多、最普遍，是全國最大公共自行車服務網，預計新北在近期就會突破2億騎乘人次，所以最近才在尋找「梁毅仁(2億人諧音)」。
YouBike就是最後一哩路，鼓勵大家使用來朝綠能、環保、減碳、健康目標邁進，尤其在新北大家可享受600公里自行車道，並串聯河濱自行車道和市區自行車道，打造了通勤綠廊，屆時達到2億人次時會送上滿滿的鼓勵獎品。
為鼓勵民眾多利用公共運輸，除了騎乘YouBike轉乘捷運、公車等大眾運輸持續享有轉乘優惠，公共自行車系統服務範圍還將再擴大，民國114年更將全面升級YouBike2.0，提供市民朋友更優質的公共運輸最前及最後一哩路服務。
交通局長鍾鳴時指出，新北自民國103年啟用第1個YouBike站，在去年升級YouBike1.0+2.0提供雙核心、雙服務公共自行車系統；疫情前每月騎乘人次平均10萬人次，疫情期間曾掉到7至8萬人次，現已逐漸回穩，迄今累計總騎乘人次即將突破2億人次，邁入公共自行車服務新里程。
交通局綜合規畫科長吳政諺提到，新北市租借使用職業別以上班族占38.2%最多，其次是學生族群占20.5%，年齡層以40歲以下占50%以上；新北市前三大租借站依序為捷運頂溪站1號出口、捷運南勢角站4號出口、捷運亞東醫院站2號出口。
交通局為歡慶YouBike騎乘人次突破2億推出系列活動，除第2億名幸運兒可獲二萬元超市禮券外，前後各2名也能夠獲得一千元禮券及YouBike2.0造型悠遊卡；另外也推出「億騎尋找『梁毅仁』」預測達標日期活動，以及搭配9月22日世界無車日，自即日起為期一個月的「一騎減碳愛地球」每騎6次就抽iPhone13的加碼贈獎活動，騎越多中獎機率越高，詳情可上活動網址查詢（https://www.youbike.com.tw/marketing/Activity/62e238a9d7df8902fe076c83）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言