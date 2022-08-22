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10時53分東北部海域有感地震 規模5.7 最大震度2級
根據中央氣象局資料，今天10時53分3秒在基隆市政府東方182.1公里，台灣東北部海域發生地震深度161.5公里，芮氏規模5.7有感地震。
各地震度詳細資訊：
鹽 寮 2級 武 塔 1級 關 西 1級
和 平 2級 南 澳 1級
銅 門 2級 澳 花 1級
太魯閣 1級 牛 鬥 1級
西 寶 1級
花蓮市 1級
水 璉 1級
磯 崎 1級
西 林 1級
光 復 1級
紅 葉 1級
玉 里 1級
富 里 1級
梨 山 1級 合歡山 1級 長 濱 1級
德 基 1級 奧萬大 1級 成 功 1級
烏石坑 1級 埔 里 1級 利 稻 1級
日月潭 1級 蘭 嶼 1級
信義鄉 1級
玉 山 1級
彰化市 1級 土 庫 1級 新北市 1級
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