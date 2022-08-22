10時53分東北部海域有感地震 規模5.7 最大震度2級

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面生成，預計最快今（22）日有機會發展成今年第9號颱風「馬鞍」。對此，氣象專家吳德榮表示，週三和週四受到馬鞍颱風外圍環流影響，整體有較大雨勢，而各國模式最新模擬路徑圖也曝光。

2022-08-22 09:46