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10:53東北海域芮氏規模5.7地震 最大震度花蓮鹽寮2級

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10時53分東北部海域有感地震 規模5.7 最大震度2級

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
圖擷自中央氣象局
圖擷自中央氣象局

根據中央氣象局資料，今天10時53分3秒在基隆市政府東方182.1公里，台灣東北部海域發生地震深度161.5公里，芮氏規模5.7有感地震。

各地震度詳細資訊：

鹽 寮　2級 武　塔　1級 關　西　1級

和　平　2級 南　澳　1級

銅　門　2級 澳　花　1級

太魯閣　1級 牛　鬥　1級

西　寶　1級

花蓮市　1級

水　璉　1級

磯　崎　1級

西　林　1級

光　復　1級

紅　葉　1級

玉　里　1級

富　里　1級

梨　山　1級 合歡山　1級 長　濱　1級

德　基　1級 奧萬大　1級 成　功　1級

烏石坑　1級 埔　里　1級 利　稻　1級

日月潭　1級 蘭　嶼　1級

信義鄉　1級

玉　山　1級

彰化市　1級 土　庫　1級 新北市　1級

圖／氣象局提供
圖／氣象局提供

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