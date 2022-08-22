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辭典標示「獲選中小學生讀物選介」不實 公平會開罰5萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

世一文化事業股份有限公司出版銷售《全面實用成語辭典》、《完全釋義成語辭典》，於封面刊載「獲選第32次中小學生讀物選介」等詞，公平會調查發現，相關用詞與實際狀況不符，涉及資訊不實，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，該會接獲文化部來函反映世一公司於110年出版銷售上開成語辭典，其封面分別刊載「獲選第32次中小學生讀物選介」、「獲選第34次中小學生讀物選介」用語，實際上都不是該次獲選讀物。由於上述用語讓人認為該等成語辭典分別為文化部之第32次、第34次中小學生讀物選介之獲選讀物，因此立案調查。

公平會經調查及徵詢文化部專業意見，獲選讀物之認定，是以主辦單位正式公告之獲選書單為準，主要以其國際標準書號（下稱ISBN）為辨識依據，如經再版、更換ISBN，則不得逕行認定為獲選讀物，需另行申請參選。世一公司於100年出版銷售之《新世紀十用成語辭典》為第34次獲選讀物，嗣後更改封面及書名後於110年出版銷售《全面實用成語辭典》、《完全釋義成語辭典》，文化部經比對3本成語辭典之ISBN均有不同，且版權頁皆標示為初版，故認定《全面實用成語辭典》、《完全釋義成語辭典》非屬第34次獲選讀物，另《全面實用成語辭典》亦非第32次獲選讀物。

公平會表示，鑑於文化部之中小學生讀物選介評選活動迄至今（111)年已辦理44次評選，且經該部積極推廣後，該等圖書獲選資訊已為全國中小學校或圖書館選購中學生讀物重要參考依據，核屬與商品相關而足以影響交易決定之事項，是世一公司於成語辭典封面刊載上述虛偽不實及引人錯誤用語，已與事實不符，足以引起一般大眾對商品品質產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會呼籲，業者出版銷售獲選中小學生讀物選介之書籍時，倘有刊載該獲選資訊應注意是否名實相符，以免觸法。

中小學生讀物選介 文化部 圖書館

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