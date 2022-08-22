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余苑綺癌逝⋯ 醫師：避免「3件事」 很多癌症都可預防

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師發文提醒，如想保持健康，生活中就應該避免BMI過高等三件事。圖為飲食示意圖。圖片來源／ingimage
黃軒醫師發文提醒，如想保持健康，生活中就應該避免BMI過高等三件事。圖為飲食示意圖。圖片來源／ingimage

余苑綺因直腸癌於21日病逝於台北榮總，黃軒醫師發文提醒，如想保持健康，生活中就應該避免三件事：抽煙、酗酒和BMI過高，以減少將癌症推入身體的機會。醫師也補充，目前癌症是全球第二大死因，因此更為需要維持日常好習慣。

藝人余苑綺2014年罹患直腸癌，2019年生下第二胎後直腸癌再度復發，接著癌細胞擴散到肝臟及淋巴，今年她病情每下愈況，癌細胞擴散到全身，媽媽李亞萍不捨透露醫院已對女兒的病情束手無策。最終在21日下午，余天和余祥銓出面證實，余苑綺已病逝於北榮醫院，享年39歲。

對於癌症防治，胸腔暨重症專科醫師黃軒於21日在臉書PO文以「不要得癌，避免三件事」為題發文，並說明「很多癌症都可以預防」，透過數據顯示，病患罹癌死亡的機率，逐年升高全球皆然，單純從2010年到2019年來看，全球癌症十年的死亡率已上升20.4%。

黃軒說明，發表在醫學權威的研究顯示：近十年，全球近半數癌症病歿案例，都源於「可避免的風險因子」：其中前三大風險要素分別為：抽煙、酗酒和BMI過高。研究人員認為這三個生活習慣都是可以避免的，如避免吃大餐，肥胖、不運動，再加上喝酒抽煙等，因為這些行為，這些都是把身體推入癌症重要的元素。

最後黃軒叮嚀，癌症目前是全球第二大死因，要避免癌症，並不是做了一大堆健康檢查、買了一堆昂貴的補品，重要的是維持「不抽煙、不酗酒、不要暴飲暴食、多運動、少吃不健康食物…」這些日常好習慣。

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