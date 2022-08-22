李永得再槓市長 為漫博批盧秀燕「沒良心、打悶棍」

選舉戰火蔓延至文化建設。繼為了空總、台博館槓台北市政府，文化部又因國家漫畫博物館與台中市政府槓上。文化部長李永得今天一大早上周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》，指台中市長盧秀燕日前談國家漫畫博物館設址有變一事「沒良心」、是「無良的政客」，明明知道文化部很有誠意解決漫博館面臨的土地問題，卻突然「打了我們悶棍」。他表示，漫畫博物館原則還是留台中，但地點要重新評估。

國家漫畫博物館場址傳出變數，台中市長盧秀燕20日表示，針對國家漫畫博物館規畫，「聽說行政院最近打槍文化部，我呼籲蘇院長尊重自己閣員、尊重文化部專業」。李永得則透過文化部發出聲明表示「盧市長發言與事實不符」，行政院長蘇貞昌對於漫博館規畫予以全力支持，台中市政府應檢討為何未能積極協調2處場址取得並點交給文化部，造成漫博館整體規畫至今無法具體落實。

李永得今天在《新聞放鞭炮》詳細說明國家漫畫博物館選址迄今的種種紛擾。他表示，2017年文化部跟台中市政府簽在電影中心內合建漫畫博物館的備忘錄，當時的代表分別是文化部前部長鄭麗君和台中市前市長林佳龍。到了2020年的5月13日，鄭麗君在離職前一周前宣布中止合作。

李永得表示，他和鄭麗君交接文化部長工作時，第一件事情就是漫博。鄭麗君告訴他「這是一個毒瘤」，台中市政府態度傲慢、怠惰，導致最後興建完成的建築不符合漫畫博物館的需求。鄭麗君表示她要做壞人，中止這件事。

之後盧秀燕來和文化部談漫博，文化部表示承諾的4.5億照給、但國家漫畫博物館重新尋找地點。文化部擇定台中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠台中營業所」及「新民街倉庫群」等2處，為國家漫畫博物館設置地點。當時台中市政府聲稱2處皆可順利取得使用。但待擇定後，台中市政府卻又表示，「帝國製糖廠台中營業所」尚有委外合約，須至2024年始能交由文化部運用；「新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

李永得表示，台中市政府原本表示若選定帝國製糖廠，會解決之前OT的問題，提前解約把土地交給文化部經營。就在文化部依此規畫報國發會的過程中，台中市政府突然翻臉，說要到2024年才能交地。而「新民街倉庫群」是鐵路局土地，至少七年才能完成提撥程序。國發會因為時程問題退回文化部的計畫，要求文化部重提計畫。

李永得表示，文化部一片好意，「不要讓人覺得換了部長和市長就把漫博館移走」，釋出絕大的善意和誠意。沒想到盧秀燕卻突然「打了我們悶棍」；而盧秀燕表示「呼籲蘇院長尊重自己閣員」，等於挑撥李永得和行政院長蘇貞昌的關係。

李永得表示，台中市政府如果在一開始漫博館設址於電影中心時便尊重文化部的需求、就沒有後面的問題；如果台中市政府重視漫博館，就應該積極協調、讓帝國製糖廠可以提早交屋、國發會就會通過文化部的計畫，漫博館也不會有這些紛擾。