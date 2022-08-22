八里文旦柚也很讚！農糧署提供選柚三招不踩雷

農委會農糧署北區分署表示，中秋節到了，文旦柚有「南麻豆 北八里」美譽，八里文旦柚種植在觀音山西側丘陵，臨近台灣海峽，海風吹拂加上山坡地火山土壤岩，還有充足的日照，種植出頂級文旦柚，果形較短胖而豐滿、呈紡錘型，吃起來口感Q彈，果肉香甜，現正預購中。

農糧署北區分署長王安石表示，文旦柚富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等，為國人歡度中秋節之重要應景果品，今年八里文旦柚成熟期陽光充足、氣候穩定，果肉更加Q彈美味，採購時謹記選擇，果皮光滑、毛孔細緻；果實形狀勻稱不歪斜；重量400-600公克最佳。

他表示，若想要馬上品嚐，挑選果皮呈淡黃色者；若要久放，則可挑選果皮呈淡綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

農糧署北區分署表示，新北市文旦柚種植面積約442公頃，主要分布於八里、淡水及五股等區，其中以八里區種植面積約224公頃居首，產量約占全市6成，大部分農家於節氣「白露」前後進行採收；分署為保障消費者吃的安全，推廣產銷履歷驗證，由八里區農會成為產銷履歷集團驗證主體，輔導該區農友進行基本資料建置、符合台灣良好農業規範(TGAP)耕作模式、及儲藏環境、銷售等記錄登載，目前集團已有25位農友，驗證面積20公頃，並積極輔導更多農友加入，對於文旦柚的追蹤溯源更升級。

北區分署表示，此外，每年定期由該分署及新北市政府進行農藥殘留抽檢，嚴格把關，消費者可以放心買，開心吃，安心享用文旦柚的美味。