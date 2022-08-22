馬鞍颱風估今生成！各國最新預測路徑曝光 這2天雨最大

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面生成，預計最快今（22）日有機會發展成今年第9號颱風「馬鞍」。對此，氣象專家吳德榮表示，週三和週四受到馬鞍颱風外圍環流影響，整體有較大雨勢，而各國模式最新模擬路徑圖也曝光。

各國模式最新模擬路徑圖。圖擷自 typhoon2000

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，根據最新路徑潛勢預測圖顯示，呂宋島東方的熱帶低壓今日將發展成輕颱馬鞍，未來朝西北西擦過呂宋島東北端、東沙島附近、再撲向廣東，其路徑70%機率範圍，最右側通過台灣南端近海，最左側則通過呂宋島。

吳德榮說，最新暴風圈侵襲機率圖則顯示，輕颱馬鞍的暴風圈進入鄰近100公里海域的機率雖然不高，但科學上仍無法完全排除，故是否需要發布警報？再多一天觀察是必要的，不宜驟下定論。此外，日本東南方海面則另有一個熱帶低壓發展中，向北移動，無侵台疑慮，兩者相距遙遠，無「雙颱效應」。 菲律賓東方海面的熱帶低壓，預估今日發展成輕颱馬鞍。圖擷自 中央氣象局

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日和週二的乾熱空氣從東海流出，台灣受其邊緣影響，各地晴朗酷熱。北部及東半部將出現38度以上極端高溫，續有挑戰今年最高溫紀錄的機率，應慎防熱傷害。

吳德榮提到，週三和週四受輕颱馬鞍外圍環流影響，週三東半部及南部降雨明顯，中部及北部仍晴朗偏熱，偶有局部短暫陣雨的機率；週四東半部及南部有局部陣雨，北部及中部亦有局部陣雨或雷雨，週三和週四有較大雨勢，週四各地氣溫略降；週五至下週日台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。