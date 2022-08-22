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馬鞍颱風將形成 彭啟明曝台灣降雨增加的時間

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
目前有兩個熱帶低壓在台灣周邊，但不直接影響台灣。圖／中央氣象局提供
目前有兩個熱帶低壓在台灣周邊，但不直接影響台灣。圖／中央氣象局提供

氣象達人彭啟明表示，昨天受高壓及中國乾暖空氣影響，各地為晴時多雲的好天氣，氣溫都較炎熱，大台北、東半部、南投、屏東都有36度或以上高溫出現，花東縱谷更是出現38及41度的極端高溫。今天天氣仍是持續受到高壓影響，一早各地雲量還是比較少，白天仍要留意高溫變化，雖然午後受熱力影響雲量仍增多，局部山區仍有零星熱對流發展帶來雷陣雨的機會，不過影響都是較有限的，天氣還算穩定。

彭啟明說，目前太平洋面上有兩個熱帶性低氣壓存在，一個是今天凌晨於日本小笠原群島東南方才剛生成的熱帶性低氣壓(TD12)，位於台灣東方海面三千多公里遠，未來將持續受太平洋高壓導引往北朝日本東海面前進，也將有機會增強為颱風，但距台遙遠，對我們是不會任何有影響的。

他表示，另一個則是昨晚於菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓(TD11)，預估今明兩天還是多受到太平洋高壓牽制，預報路徑上主要還是逐漸往呂宋島北部陸地至巴士海峽西北行靠近，周三四則會進入南海後趨向廣東省，快的話也是有機會再今天增強為今年第九號颱風馬鞍(Ma-On)，因此周二下半天至到周四將有機會受到外圍環流雲系的影響，除了最直接為迎風側的台東至恆春半島有間歇性陣雨外，各地山區熱對流的發展也會有些增多的情況。

彭啟明說，到了周三下半天至周四隨著颱風進入南海，風向較轉為南風後，南高屏地區也會有些短暫陣雨影響。後期逐漸進入南海後高壓導引的勢力有機會減弱，因此未來路徑上往西北偏折趨向廣東省的幅度仍有調整機會，若稍微再往北一點，外圍水氣影響南台灣的程度就有機會再多一些，民眾可持續留意最新的天氣預報資訊。

彭啟明 颱風 天氣動態

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