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熱帶低壓今成輕颱「馬鞍」吳德榮曝其路徑是否影響台灣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局針對全台13縣市發布高溫警報。圖／中央氣象局提供
中央氣象局針對全台13縣市發布高溫警報。圖／中央氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，呂宋島東方的「熱帶低壓」今將發展成「輕颱馬鞍」，未來朝西北西擦過呂宋島東北端、東沙島附近、再撲向廣東。根據其路徑70%機率範圍，最右側通過台灣南端近海，最左側則通過呂宋島。

他表示，根據最新(22日凌晨2時)「暴風圈侵襲機率圖」顯示，「輕颱馬鞍」的暴風圈進入鄰近100公里海域的機率雖不高(約10到20%)，但科學上仍無法完全排除，故是否需發布警報？再多一天觀察是必要的，不宜驟下定論。日本東南方海面則另有一「熱帶低壓」發展中，向北移動，無侵台疑慮；兩者相距遙遠、無「雙颱效應」。

吳德榮說，昨(21)日花東縱谷的最高溫41.6度，再破今年7日22日41.4度的紀錄，其前3依序為：花蓮(光復鄉)41.6度、台東(長濱鄉)38.9度、花蓮(瑞穗鄉)38.7度。今(22日)晨觀測資料顯示，各地晴朗無雲。截至5：03各地區平地最低氣溫在21至24度〔北部(基隆七堵區)23.5度，中部(嘉義民雄鄉)23.8度，南部(屏東車城鄉)23.3度，東部(花蓮壽豐鄉)20.7度〕。

他表示，根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(22、23日)兩天乾熱空氣從東海流出，台灣受其邊緣影響，各地「晴朗酷熱」，北部及東半部將出現38度以上「極端高溫」，續有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防「熱傷害」。今日各地區氣溫：北部24至38度，中部24至37度，南部23至36度，東部21至39度。

中央氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，今(22)日中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市、新北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣、南投縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、嘉義市、金門縣，桃園市、台南市、高雄市地區為黃色燈號。

吳德榮說，周三、四(24、25日)受「馬鞍」颱風外圍環流影響；周三東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有局部陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。周三、四有較大雨勢，應注意，周四各地氣溫略降。周五至下周日(26至28日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢，下週日有微弱東北風，北台氣溫略降。

高溫 颱風 天氣動態

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