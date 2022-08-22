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8姐妹3人取名「查某」網紅醫師揭舊時女性最慘名字

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書
奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書

台南奇美醫院網紅醫師陳志金昨天在網上PO出自己43年前的小學學籍表，並提到自己的母親因為名字叫做「查某」，一直很自卑，而他也意外發現外公生下的8名女兒中，竟然有3人名字取為「查某」，可以看出舊時重男輕女的觀念。

此文引發眾多網友討論，表示有不少長輩都叫「查某」，還有很多的「罔市」、「罔腰」，甚至還有單名叫做「慘」、「拋」、「氣」等，不少網友都對長輩在舊时代中女性遭到的不公平待遇，感到不捨。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，臉書上的粉絲有28萬人，經常在網上分享文章，許多都引發討論；他昨天在臉書PO出1979年的學籍表，上面有兩處當時用立可白改過的地方，一個是自己的英文名字被寫錯，一個則是母親把自己的名字「查某」擦掉，後來又被他用立可白塗上。

陳志金是馬來西亞的福建華僑，來台灣唸書後就落地生根，他表示，外公生育有16名子女，其中兩人夭折，母親年幼時家境並不好，子女又多，因為要在家裡照顧弟弟而沒有唸書，一生只會寫自己的名字，但一直認為叫做查某很難聽，自行改名叫「玉霞」，身分證明上的名字還是查某。

母親不喜歡他的學籍表上寫的查某，當時就用橡皮擦把名字塗掉，但當時他不能理解母親的心情，還為此很不高興，後來小學四、五年級時，他又用立可白把名字改回查某，如今想起來實在覺得自己當時很幼稚，也為去世多年的母親感到不捨。

陳志金原本以為母親的姐妹中只有她叫做查某，發文後，才從親人的口中確定，母親共有7名姐妹，8個人中竟有3人都取名為查某。

陳雖然是馬國華僑，但當地人取名卻與台灣早年的情況相似，不少網友回應家中的女性長輩也被取名為查某，網友表示「當年識字的人少，更不會取名，就隨便亂取叫查某、罔市、罔腰（都是台語隨便養的意思）」，也有家庭因為一直生女兒、生不出男孩，而把女兒取「阿限（女兒到此為止）」、「阿有（有女兒了，別再生女兒了）」，或是「招弟」、「招治」，都是希望生出兒子

還有網友表示，自己的婆婆單名叫「氣」，就是因為一直生出女兒、沒有兒子，婆婆的父親很生氣，就乾脆取名為氣，婆婆是重男輕女的受害者，但卻深受影響，兒子長大後也都一再叮嚀，「一定要生出兒子」，讓她很感慨。

但也有網友分享，指以前的醫療不發達，父母可能會聽信算命人的話，幫孩子取一個隨便的名字，才會好養，並不代表不重視女兒；還有網友表示「現在很多叫查某的都是大地主」、「 日治時期台灣的青果大王，味王集團創辦人就叫陳查某」，名字不代表一切，當年女性吃苦耐勞，很多為了家庭很小就賺錢養家，是家中的支柱。

奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書
奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書
奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書
奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書
奇美醫院醫師陳志金在臉書上貼出自己小學的學籍表，引發很多討論。圖／臉書
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兒子

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