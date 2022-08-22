快訊

「哈哈祝您有美好一天」南韓荒謬的總統上班Q&A

LLB次青少棒賽 台中市中山國中稱雄台灣第8度奪冠

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
藝人余苑綺因大腸癌昨天離世。圖／摘自臉書
藝人余苑綺因大腸癌昨天離世。圖／摘自臉書

藝人余苑綺抗癌8年仍不幸在昨天過世，台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，大腸癌有年輕化的趨勢，年輕患者往往不煙、不酒，同時75%的患者都沒有家族史，因此不是超過50歲的人才要注意大腸癌，提醒注意「持續兩周以上血便」等7件事，才能遠離疾病。

許秉毅表示，余苑綺發現大腸癌時僅31歲，歷經70次化療仍不敵病魔，讓人見識到大腸癌的可怕，很多人以為年輕、不煙、不酒，大腸癌就不會找上門，但事實上大腸癌並非中老年人的專利。

他表示，大腸癌多發生在50歲以上的成人，所謂「年輕型大腸癌」是指發生在50歲以下的大腸癌。目前大腸癌正逐漸年輕化，有1/10大腸癌是發生在50歲以以下的病人，而這些年輕型大腸癌患者往往不煙、不酒，可怕的是只有1/4的年輕型大腸癌患者有大腸癌的家族史。所以，即使年輕、無不良生活習慣、無大腸癌家族史，也無法排除大腸癌的存在。

值得注意的是年輕型大腸癌比較容易被病人和醫師所忽略，因為不論病人和醫師常有一個觀念，認為年輕又無家族史，應該不至於得到大腸癌，所以即使病人有胃腸不適症狀，也不會馬上作詳細檢查。

許秉毅表示，目前對於年輕型的大腸癌發生的機轉仍不清楚，但是有研究顯示，約有20%的年輕型大腸癌與遺傳基因有關，特別是一種叫做「林奇症候群 (Lynch syndrome)」的基因突變。不過，值得注意的是，80%的「年輕型大腸癌」找不到與遺傳基因的關聯性。

目前醫界對如何篩檢出年輕型大腸癌，仍沒有很好的方法，不過，如能注意以下幾件事，將有助於年輕型大腸癌的防治，包括：

1. 有血便2周以上，或排便習慣改變﹙腹瀉或便秘﹚大於一個月，就要詳細檢查。

2. 45歲起，開始作大腸癌篩檢。

3. 減少攝取漢堡、炸雞、牛排等高脂肪性食物。

4. 少吃醃製、燒烤的食物。

5. 戒煙。

6. 避免肥胖。

7. 多吃蔬菜水果，並多喝開水，以保持排便通暢。

醫師表示大腸癌有年輕化的趨勢。圖／許秉毅醫師提供
醫師表示大腸癌有年輕化的趨勢。圖／許秉毅醫師提供

大腸癌 余苑綺

延伸閱讀

余苑綺抗癌路堅持為孩子做這件事 癌友朱芯儀讚：偉大

余祥銓護送余苑綺遺體至一殯 余天李亞萍忍痛缺席

悲痛送走余苑綺 靈堂地點曝光下周開放追悼

余苑綺過世 蘇貞昌：余天非常難過，在電話那頭一直哭

相關新聞

連3年反聖嬰！颱風少不利水情 一張圖看近十年颱風侵台數

今年至今無颱風來襲，儘管中央氣象局預估，呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓最快今天生成馬鞍颱風，但發布海陸警報機率很低，加上預...

快開學了！BA.5來襲 專家籲替父母著想「校園不該再嚴格防疫」

本周疫情預期因BA.5在社區傳播反轉上升，距離國小至高中開學日愈來愈近，校園防疫前3周仍先採班上有同學確診停3天防疫假，家長又得如臨大敵，在停課與復課的循環間，隨時待命請無薪照顧假。專家認為，教育部不該再採嚴格防疫模式，反而應調整政策方向，既維護孩童受教權，也替家長著想。

8姐妹3人取名「查某」網紅醫師揭舊時女性最慘名字

台南奇美醫院網紅醫師陳志金昨天在網上PO出自己43年前的小學學籍表，並提到自己的母親因為名字叫做「查某」，一直很自卑，而...

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

藝人余苑綺抗癌8年仍不幸在昨天過世，台南市立安南醫院胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，大腸癌有年輕化的趨勢，年輕患者往往不煙、不...

圖解新聞／連3年「反聖嬰」 今年恐創最晚首颱紀錄

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容，這次的圖表帶你看歷年颱風次數跟首颱月分統計。

明起1周 灶神星肉眼可見 最亮5.8等

天文學家自1801年至今，找到近120萬顆小行星，僅4號小行星灶神星（4 Vesta）最亮時肉眼可見（6等以上），8月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。