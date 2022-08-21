看中職用循環杯可換免費飲料 每場比賽省1千個杯子

為減少使用一次性杯子，環保署與中華職棒合作舉辦「愛棒球也愛地球」循環杯推廣活動，只要用押金或電話登記，就可借用循環杯、兌換免費飲品，預計每場可省下1千個一次用飲料杯。

環保署沈志修副署長、資源循環推廣大使柴語錄、主場味全龍球團及循環杯業者，今天在台北市立天母棒球場出席開球儀式，鼓勵球迷體驗租用循環杯、養成自備環保杯的習慣。

為推廣循環杯租用，環保署與中華職棒大聯盟球團合作，8月20日起分別於台北市立天母棒球場及台中洲際棒球場共計6場賽事，邀集近10家球場餐飲、飲料業者響應，供球迷搶先體驗。

除了昨天跟今天在天母棒球場的租借體驗以外，未來4場分別為8月27日、8月28日、9月9日台中洲際棒球場，還有9月3日天母棒球場。

球迷只要以押金或電話登記方式，在循環杯活動場次就可借用循環杯，除可兌換限量免費飲品外，還享有購買飲料優惠，也有機會與味全龍啦啦隊Dragon Beauties、中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sister合影互動。

沈志修表示，目前台灣每年耗用了約40億個一次用飲料杯，在製造與廢棄處理的過程中都耗費大量地球資源與能源，環保署今年七月實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元的價差；環保署統計，7月超商自備環保杯的消費者從原本的6％增為13至15％。

循環杯業者「青瓢」說，過往協助音樂祭等大型活動與循環杯借用，只要說明與指示明確，都可收到很踴躍的反應，在天母球場推廣行動也觀察到不少球迷享用第一杯免費飲品後，再運用折價券購買飲料，之後再到飲水機裝水喝，一場比賽下來就節省了好幾次飲料杯的使用。