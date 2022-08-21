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大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

中央社／ 台北21日電
醫師提醒，大腸直腸癌年輕化多與家族遺傳史有關，若家族中符合3條件風險高，建議提早安排大腸鏡檢查。 示意圖／ingimage
醫師提醒，大腸直腸癌年輕化多與家族遺傳史有關，若家族中符合3條件風險高，建議提早安排大腸鏡檢查。 示意圖／ingimage

藝人余天李亞萍的二女兒余苑綺罹患直腸癌第3期，抗癌8年，今天病逝。醫師提醒，大腸直腸癌年輕化多與家族遺傳史有關，若家族中符合3條件風險高，建議提早安排大腸鏡檢查。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模今天告訴中央社記者，在臨床上遇到30多歲確診大腸直腸癌的患者，站在醫學的角度，並不會往「生活習慣」或「未及時察覺症狀」等面向分析，應是討論台灣對大腸直腸癌家族史認知不足，甚至可能連臨床醫師對家族史警覺性都偏低。

邱瀚模說，據統計，約7成大腸直腸癌屬於散發性，是可以靠中央補助50至74歲民眾每2年一次免疫法定量糞便潛血檢查預防的大腸癌；其餘3成則是會遺傳的大腸癌，若家族中有好幾名大腸直腸癌患者，尤其有小於50歲年輕病例，個案父母及手足就應提高警覺。

台大內科部主治醫師陳彥年解釋，家族中有多名大腸癌患者可分為2種狀況分析，第一種為家族性大腸癌，研究顯示，當一等親家屬有大腸直腸癌，其他家人罹患的風險是一般人的2倍，一般人風險若為7%，這類高風險者罹癌可能性攀升至15%。

第二種狀況是遺傳性大腸癌，這類患者很多都是Lynch syndrome，也就是中文翻譯的遺傳性非瘜肉大腸癌、林奇症候群。這樣的家族需符合3條件，首先是家族三代中有3名以上大腸癌患者，再者是上述病例有連續兩代，最後需至少1人確診年齡小於50歲。

陳彥年建議，一等親家族史者，篩檢年齡建議比一般人往前10年，也就是從50歲提前至40歲；若一等親患者屬於年輕型個案，建議家族篩檢年齡為「這名個案確診年齡」往前10年，比如35歲確診，家族成員可25歲起篩檢。若篩檢沒事，未來每5年篩檢一次即可。

陳彥年說，據文獻顯示，遺傳性大腸癌約占3%，相信台灣可能沒有那麼高比例，若家族符合Lynchsyndrome的3條件，雖然預防方法及建議大腸鏡檢查年齡較為複雜，但這類民眾不用自己嚇自己，只要盡快跟醫師諮詢，相信專業醫療團隊都可以提供妥善採檢模式。

余天 李亞萍 余苑綺 大腸直腸癌

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