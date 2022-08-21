今年颱風數量強度低於平均 彭啟明：9月有較好發展條件

「馬鞍」颱風最快明天晚上生成，但發布海陸警報機率很小，可能打破64年來最晚發布颱風警報的紀錄。專家指出，今年8月颱風數量低於平均值，不過9月會有較好發展條件，屆時也容易產生共伴效應，基隆水情有機會在9月中下旬紓緩。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今年8月颱風數量稍微落後平均值，現在只有8個，但以歷史平均來說現在應該要有12個，不過以前也曾有過這樣落後的現象，只是這次可能打破最晚發布颱風警報的紀錄。

彭啟明表示，過去曾經發生颱風比較晚來的紀錄，但後來到了9月、10月甚至「一周一颱」，不過今年目前為止颱風數量比平均少，且強度都比歷年平均值還要弱，確實在東亞來說有些反常。

彭啟明說，到了9月應該會有較好的颱風發展條件，尤其9月初或9月中以後會有東北風下來，到時候不管颱風是否侵台，都容易產生共伴效應，為東北部帶來水氣，因此基隆水情若要紓緩，可能要等到9月中下旬，中南部影響則較小；此外秋颱路徑比夏颱還要麻煩，會更加難以預測。

彭啟明也說，今年颱風晚來，只是單一事件，沒辦法直接認定是氣候異常，但未來趨勢上確實可能持續發生；歐洲今年遇到500年一旱，大西洋高壓異常強，歐洲已經明確指出，這樣的情況造成歐洲大陸又乾又熱，並引述IPCC AR6報告認為是氣候變遷，而亞洲較少發生這樣的狀況，但若未來5到10年愈來愈頻繁，也可能被公認為氣候變遷現象。