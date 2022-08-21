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颱風不來、連3年「反聖嬰」 學者憂明年春雨不利

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
基隆新山水庫水情吃緊。記者游明煌／攝影
基隆新山水庫水情吃緊。記者游明煌／攝影

中央氣象局預估，「馬鞍」颱風最快明晚生成，但發布海陸警報機率很小，近期也沒有其他侵台颱風，可能打破64年來最晚發布颱風警報的紀錄。學者指出，今年是連續第三年「反聖嬰」，相當罕見，若持續下去對明年春雨不利，影響水情。

中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄表示，今年颱風來得晚，看起來應該跟「反聖嬰」現象比較有關，低海溫都跑到中太平洋，所以副熱帶高壓變得很強，今年整個西北太平洋都沒有什麼颱風生成。

許晃雄表示，即使「馬鞍」颱風生成，也只是小小的低壓系統在南海，形成後馬上就會登陸，整個環境對颱風都不太有利。

許晃雄說，今年狀況比前年好一點，梅雨季有較充足的水量，目前水庫至少還有一些水，就怕八月過去、九月到來時，颱風登陸機會可能也會比較低，尤其東北季風開始下來時，颱風要大規模登陸也會很難。

針對明年水情，許晃雄說，今年已經是連續第三年的反聖嬰現象，這在歷史上是較為罕見的現象，原因目前仍眾說紛紜，沒有定論，但若反聖嬰現象持續下去的話，對明年春雨不太有利，目前有模式推估，反聖嬰現象會在年底時減弱，仍需要持續觀察。

颱風 反聖嬰

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