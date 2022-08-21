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一張圖看一周天氣！馬鞍颱風將生成 這天離台灣最近

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一張圖看天氣！馬鞍颱風將生成 這天離台灣最近

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局預報未來天氣，周一到周二悶熱，周二晚上到周三熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，天氣不穩定，周四到周日西南風影響，天氣持續不穩定，有時會被雨突襲，要留意短延時強降雨。

氣象局表示，目前在菲律賓東方近海上的熱帶性低氣壓，未來有機會升格為今年第9號颱風「馬鞍」，依照現在資料，以通過巴士海峽的機率高，進入南海之後，將維持輕颱狀態，並持續以西北方向移動，朝中國方向前進。

氣象局說，周三是距離台灣相對近的時候，外圍環流將帶來一些雨勢，後續也要注意較強陣風及長浪帶來的影響。不過因颱風尚未形成，路徑與強度預報仍有不確定性。

氣象局表示，周一、周二高壓影響，各地晴到多雲、僅中午過後有局部雷陣雨的天氣，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫。

周二晚上到周三水氣漸增多，南台灣、花東、澎金地區不定時有驟雨發生的可能性，東南部及恆春半島雨勢相對最明顯；中部以北及宜蘭要注意容易受午後對流的影響，尤其中午到傍晚在外活動也建議要攜帶雨具。

周四到周日西南風影響，水氣仍稍偏多，隨著熱帶性低氣壓或颱風逐漸遠離，台灣附近風場轉西南風，天氣持續不穩定，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；北部及宜花地區要注意容易受午後對流的影響，尤其中午到傍晚在外活動也建議要帶雨具。

此外，周三開始，台灣附近海域風浪稍增，周三起至周六，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及澎湖、金門有長浪發生機率，海邊活動要特別注意安全。

氣象局 颱風

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