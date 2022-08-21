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花蓮富里飆41.6度 全台前10高溫花蓮占7名

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮連日飆高溫，許多遊客與民眾到戶外戲水消暑。記者王思慧／攝影
花蓮連日飆高溫，許多遊客與民眾到戶外戲水消暑。記者王思慧／攝影

受太平洋高壓加上華中暖空氣南下影響，半個台灣飆高溫花蓮光復鄉富源地區今天測到41.6度，刷新今年自動測站最高溫紀錄。目前未傳出民眾中暑或熱傷害案例，但醫師提醒，民眾在戶外應穿薄長袖防曬，並適時補充水分；消防局也提醒6大危險族群要留意熱傷害。

中央氣象局發布高溫資訊，指出中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫。富源氣象測站今天中午12點20分，測得41.6度的高溫，打破今年7月22日在花蓮卓溪測到的今年最高溫41.4度紀錄，再來是台東長濱38.9度、花蓮舞鶴38.7度、花蓮玉里38.5度、宜蘭大同37.5度，前5名高溫都在東部。

今天高溫前10名資料中，花蓮就有7處觀測站上榜，包含光復富源、瑞穗舞鶴、玉里、卓溪清水林道、富里東里、卓溪以及玉里德武，溫度均破36度。

花蓮氣象站指出，花東縱谷發生高溫的主因，就是兩側高山擋掉海風，無法調節溫度，太陽直射下熱氣又無法散去，不過這富源站屬自動測站，氣象局不會將觀測資料列入歷史紀錄。

門諾醫院急診醫學科醫師吳永順建議，民眾在戶外要改穿薄長袖避免紫外線照射，做好防曬措施，盡量待在陰涼處，若工作環境在戶外，每隔半小時或身體開始不適時，就要到陰涼處休息，記得隨時補充水分或運動飲料，避免熱傷害。

花蓮縣消防局提醒，容易出現熱傷害的族群包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者或運動員、密閉空間工作者，一定要小心中暑。

消防局表示，發生熱急症時，會有體溫升高、心跳加速及皮膚乾熱、變紅等症狀，甚至有抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂及無法流汗等，務必離開高溫環境，設法降低體溫，提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並儘速就醫。

中央氣象局發布高溫資訊，指出中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫。圖／翻攝氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊，指出中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫。圖／翻攝氣象局網站
富源氣象測站今天測得41.6度的高溫打破紀錄，今天前5名高溫都在東部。圖／翻攝氣象局網站
富源氣象測站今天測得41.6度的高溫打破紀錄，今天前5名高溫都在東部。圖／翻攝氣象局網站

高溫 花蓮

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