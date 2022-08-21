花蓮鯉魚潭生態豐富 縱管處推環教課程邀民眾親近自然

花蓮鯉魚潭自然生態豐富，擁有螢火蟲、蛙類、蛇類與蕨類等生物，花東縱谷國家風景區管理處開發一系列環教課程，由鯉魚潭環境教育中心帶領民眾，認識環潭步道沿途植物，還有手作樹皮貓頭鷹等，吸引親子報名參與。

鯉魚潭是遊客必訪旅遊踏青景點，雨後山嵐懸於鯉魚山間，優美景色讓人心曠神怡，同時自然環境造就鯉魚潭獨特動植物族群。

縱管處長郭振陵指出，環教中心近年增進環潭樂趣與環境素養，開發原住民文化類別環境教育課程，讓民眾認識環潭步道民俗植物，了解原住民祖先應用自然資源的智慧，例如在地常見的筆筒樹和桫欏，是恐龍時期的孓遺植物，也是阿美族傳統美食、太魯閣族早期蓋房子的柱材等。

其中「戀戀民俗植物」課程，適合國小3年級以上學生與民眾參與，可透過環境教育課程認識自然資源的多樣性與原住民族文化，並瞭解在地的環境議題，愛護自然環境。