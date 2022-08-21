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癌友家屬放不下的課題 醫籲：安寧治療讓病患走得尊嚴

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
余苑綺8年來歷經了70次化療，癌細胞目前已擴散到肝臟、淋巴、肺部、大腿胯骨處等部位。本報資料照片
余苑綺8年來歷經了70次化療，癌細胞目前已擴散到肝臟、淋巴、肺部、大腿胯骨處等部位。本報資料照片

藝人余天的二女兒余苑綺罹癌至今8年，自2014年發現直腸癌第3期後，積極接受治療，但在2019年再度復發持續化療，如今病況再度急轉直下，家人一度不願放棄希望繼續治療，但目前已簽署放棄急救同意書。專家表示，有時病人病況不佳，即使積極治療，存活時間是一個月，不治療也是一個月，若要讓病人走得有尊嚴，應讓安寧治療入場。

余苑綺8年來歷經了70次化療，癌細胞目前已擴散到肝臟、淋巴、肺部、大腿胯骨處等部位。醫師於上周四發出病危通知，未來治療重點將擺在減痛照護，幫助余苑綺減緩疼痛。余天透露，余苑綺已經簽下放棄急救同意書，昨日也帶著余苑綺小孩到醫院探望，強調「不會放棄妳」，余苑綺也回應願意努力。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說，在治療癌症上，第一期通常不會進行化療，第三期進行化療時，會先以第一線的藥物，像是健保給付的癌思停（Avastin），若再度復發就會打到第二線，像是爾必得舒；再復發就會用到三線，像是口服的藥物。

但癌症標靶治療要藥物用到三、四線以後就越難見效。糠榮誠指出，癌症第四期就是腫瘤已經遠端轉移，這時候肝臟、肺臟都出現癌細胞，轉移太多基本上無法手術，體力根本無法負荷。

因此，安寧治療的入場就相當重要，糠榮誠表示，若癌症病患屬惡病體質，加上已經遠端轉移，基本上就不能接受化療了，整個肺臟、肚子都是腫瘤，就會建議進行安寧治療。

「安寧治療不是放棄治療。」糠榮誠說，安寧治療會有社工師、心理師介入陪伴，也給予足夠的營養，希望病患在這段病程中是舒服的，有尊嚴的離世。有時即使堅持要持續治療，病患開刀後可能僅能維生一個月，不開刀也是一個月，那麼家人會希望病患在這最後一個月當中，如何度過呢？

預防總勝過於治療，糠榮誠表示，大腸直腸癌的存活率較胃癌、肝癌來得高，若早期發現存活率高達8、9成；若到3期才發現，存活率恐降到5成以下；通常康復追蹤5年後未復發，後續復發機率就相當低。因此民眾最好定期追蹤自身健康狀況，若為康復者，每3個月定期回診外，也要進行超音波檢查，每年一次大腸鏡檢查，才能即時掌控病況，避免病況快速復發。

癌症 腫瘤 癌細胞

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