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在茶館聽相聲！三徑就荒×相聲瓦舍 還能配泰和樓點心

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三徑就荒自8月起，於店內新增「泰和樓」的一系列餐點。圖／三徑就荒提供
三徑就荒自8月起，於店內新增「泰和樓」的一系列餐點。圖／三徑就荒提供

為了復刻失傳已久的茶館文化，藝文茶館「三徑就荒」邀請相聲瓦舍創辦人馮翊綱以及時一修老師進駐，連續4週於茶館內合演單段相聲「餓了」，呈現「在茶館裡說相聲」的經典文化。另外館內自8月起，也新增「泰和樓」的一系列點心，包括絲瓜蝦仁湯包、鮮蝦蒸餃等品項，讓民眾可以喫茶、配點心、聽相聲。

在30、40年代，老北京催生出茶館裡的相聲文化，並且成為當時極為熱門的活動，往往座無虛席。而在台灣早期，同樣也可體驗到「茶館裡聽相聲」的享受。隨著時代轉變，如今此種文化已經相當罕見。因此三徑就荒開創近代先例，邀請馮翊綱、時一修老師，於8月17日起的連續4週，每週三演出2場「餓了」節目，時間長度約30分鐘，內容聚焦於傳統菜系與飲食文化的關係，詼諧趣味又帶有知識性。此方案並且搭配泰和樓的小籠包、蝦仁燒賣、蘿蔔糕、冷泡茶等餐食，每人1,200元。

三徑就荒創辦人簡瑋婷指出，三徑就荒過去也曾舉辦陶藝、布藝、繪畫等不同的靜態藝文展示活動，此次攜手相聲瓦舍的合作，乃是台灣近年首度有茶館打造相聲演出節目。簡瑋婷也表示，此方案推出後，3天內就已經全數銷售完畢，但是三徑就荒未來也會籌備規劃其他的表演節目。另外相聲瓦舍會於12月推出「虎藍回鍋炒雞蛋」，於台北、台南、高雄等地演出，也將會收錄「餓了」與其他段目。

至於在三徑就荒供應餐點的「泰和樓」，乃是新店「山東小館」的第三代所創，提供有絲瓜蝦仁湯包、牛肉大蔥捲餅、松露開陽蘿蔔糕、豆沙鍋餅、蝦肉韭黃蒸餃等多種點心，單份68～178元不等，增添民眾飲茶時的餐點豐富性。

馮翊綱、時一修限時於三徑就荒進行相聲表演，讓民眾可以體驗「茶館裡聽相聲」的樂趣。圖／三徑就荒提供
馮翊綱、時一修限時於三徑就荒進行相聲表演，讓民眾可以體驗「茶館裡聽相聲」的樂趣。圖／三徑就荒提供
絲瓜蝦仁湯包，4顆168元。圖／三徑就荒提供
絲瓜蝦仁湯包，4顆168元。圖／三徑就荒提供
牛肉大蔥捲餅，每份178元。圖／三徑就荒提供
牛肉大蔥捲餅，每份178元。圖／三徑就荒提供

相聲瓦舍 馮翊綱 北京

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