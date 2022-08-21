熱爆了！ 花蓮富源今午飆41.6度高溫 破今年自動站紀錄

高壓影響加上華中暖空氣南下，全台各地飆高溫，花蓮富源測站今天中午12時20分出現41.6度高溫，打破今年自動測站最高紀錄。

根據中央氣象局觀測，今天全台前三高溫為花蓮富源41.6度、台東長濱38.9度、花蓮舞鶴38.7度。

氣象局預報員趙紘表示，目前除了中央氣象局有自動氣象測站以外，還有水利署、各地農業局的自動測站，品管不如人工測站嚴謹，變化較大，若有點小問題就容易出現不正常數據，因此自動測站溫度通常不會排序。

趙紘表示，但是以今年資料來看，花蓮富源41.6度是全台自動測站今年最高溫紀錄，主因是地形關係，近山區加上花東縱谷地形，熱氣沒辦法散去，所以出現高溫。

趙紘說，受高壓影響及華中暖空氣南下，今天天氣晴朗穩定、高溫炎熱，各地高溫普遍為33至35度，尤其大台北盆地、嘉義市及南高屏的近山區或河谷有局部36度，甚至37度左右的高溫發生的機率，花蓮縣縱谷及台東地區容易有38度以上高溫出現，各地中午前後紫外線都偏強。