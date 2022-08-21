快訊

竹聯幫龍哥操盤電詐 柬埔寨「起桶仔」集資600萬就開桶？

獨／高雄水餃嬤孫女出國當月薪百萬秘書 擔心遭詐盼警機場攔人

國際禮賓親善大使選拔 萬能科大、北醫大生奪冠

中央社／ 台北21日電

2022國際禮賓親善大使選拔昨天舉辦總決賽，主辦方國際禮賓親善協會今天公布今年得主名單，由萬能科技大學曾賢其、台北醫學大學吳若湄奪冠，獲新台幣1萬5000元獎金。

國際禮賓親善大使選拔活動每2年舉辦一次，今年是第2屆活動，標榜以國慶親善大使的規格訓練參賽學生，課程安排有「國際禮儀」、「美姿美儀」、「服務接待」、「侍酒禮儀」、「口條訓練」等，藉由專業禮儀課程的規劃，讓每位選手得以秀出「禮」的魅力。

今年參賽者之一的中山醫學大學蔡昀展，183公分身高、65公斤體重，堪稱模特兒比例，蔡昀展坦言，這是首次參加選拔活動，有點緊張，但選手間相當友好，沒想到過程中能結交到好友；在侍酒禮儀課中，轉開紅酒要有點手勁，老師相當嚴格，說打不開就喝不到酒。

國際禮賓親善協會理事長童柏壽透過新聞稿表示，今年最大的特色是有第一屆學長姐的經驗傳授，以及5天免費專業禮儀課程培訓；評審之一的北投老爺酒店總經理溫志偉說，這群選手是服務業的生力軍、主力戰將，無論他們未來從事航空、餐飲或飯店業，已提早學到「專業服務」必修課程。

名模姚采穎、演員田家達也是這屆評審，特別指出國際禮賓親善大使選拔，別於一般選美比賽，相當重視選手由內而外所散發出來的親善特質與國際觀。初登舞台的選手們克服了緊張，都能展現出優雅、卓越的自信儀態，相當不容易。

獲獎名單為萬能科技大學曾賢其、台北醫學大學吳若湄奪冠，第2名國立中央大學林韋廷、中國文化大學翁品暄，第3名國立嘉義大學許茂彬、國立屏東大學劉芳萍。各可獲得新台幣1萬5000元、1萬元、5000元等獎金，以及彩帶、證書、獎座各1份。

鏡頭獎中山醫學大學蔡昀展、致理科技大學鄭立婷、人氣獎國立台中科技大學蔡亦晴、魅力獎嘉南藥理大學鍾凱鈞、淡江大學張雅婷、台北市立大學曾敏婕、國立台中科技大學蔡亦晴。各可獲得葡萄酒、住宿券等獎品。

另外，特別獎由淡江大學李怡萱奪下，可獲得北歐奧谷特古堡式頂級服務國際認證實習機會，含台北-哥本哈根來回機票等，總價值超過60萬元。

國立嘉義大學 北醫 淡江大學

延伸閱讀

金山慈護宮空中花園種「媽祖菜」 賣菜助學童課後陪伴

金山慈護宮空中花園種「媽祖菜」 賣菜助學童課後陪伴

51所大學招不滿害學區房東瑟瑟發抖？鄉民淡定笑了：早就賺飽

少子化發威！ 淡江大學「缺額1037人」僅次文化 網點3大致命傷

相關新聞

馬鞍颱風最快明生成 氣象局公布路徑圖曝海陸警機率

菲律賓呂宋島東方熱帶性低氣壓預估明晚增強為輕颱馬鞍，但中央氣象局表示，馬鞍颱風發布海陸警報的機率很小，近期也沒有其他颱風...

高溫酷熱至少到周二 這些地區可能出現極端高溫

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今明兩天大氣中的水氣更少，各地的天氣將更穩定，午後雷雨還會再進一步減少。

熱爆了！ 花蓮富源今午飆41.6度高溫 破今年自動站紀錄

高壓影響加上華中暖空氣南下，全台各地飆高溫，花蓮富源測站今天中午12時20分出現41.6度高溫，打破今年自動測站最高紀錄...

視察花東雙軌電氣化 蔡英文：執政潛規則 改善東部交通

花東鐵路雙軌電氣化工程，鐵道局預計明年開工，目標預計2027年全線通車，完成後可望提升鐵路運輸效率。蔡英文總統今天前往台...

伍佰助攻！屏東夏日狂歡祭吸百萬客 倒數兩周想玩快衝

屏東縣政府在東港大鵬灣舉辦屏東FUN暑假夏日狂歡祭，周末晚靠伍佰＆China Blue、高爾宣等群星助攻，單日入園人次達...

關懷獨居長輩 南投推藥事照護服務提供送藥到府

南投縣人口高齡化，不少長者有慢性多重疾病，需長期服藥治療，但因行動或交通不便，用藥不規律，甚至中斷停藥影響治療，也易衍生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。