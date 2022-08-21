伍佰助攻！屏東夏日狂歡祭吸百萬客 倒數兩周想玩快衝

屏東縣政府在東港大鵬灣舉辦屏東FUN暑假夏日狂歡祭，周末晚靠伍佰＆China Blue、高爾宣等群星助攻，單日入園人次達23萬，累計入園更衝破百萬人次。縣府表示，活動倒數兩周，本周六許富凱、黃妃等藝人獻唱，金曲歌王歌后卡司值得期待，會場另有大型滑水道等設施可免費遊玩，暑假最後一波想玩得快。

伍佰 ＆ China Blue成軍30周年，接下來將在台北小巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會，昨晚搶先在大鵬灣演出，吸引不少歌迷趕往。因為現場氣氛實在太嗨，大鵬灣彷彿變成小巨蛋，伍佰 ＆ China Blue欲罷不能，演唱40分鐘加時到1小時。

饒舌歌手高爾宣為屏東創作城市主題曲「Baby U Decide」，MV預於23日首播，周末也搶先開唱。新歌MV走訪縣民公園、屏東菸廠、屏東總圖等熱門景點，連屏東縣長潘孟安都入鏡。