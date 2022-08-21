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伍佰助攻！屏東夏日狂歡祭吸百萬客 倒數兩周想玩快衝
屏東縣政府在東港大鵬灣舉辦屏東FUN暑假夏日狂歡祭，周末晚靠伍佰＆China Blue、高爾宣等群星助攻，單日入園人次達23萬，累計入園更衝破百萬人次。縣府表示，活動倒數兩周，本周六許富凱、黃妃等藝人獻唱，金曲歌王歌后卡司值得期待，會場另有大型滑水道等設施可免費遊玩，暑假最後一波想玩得快。
伍佰 ＆ China Blue成軍30周年，接下來將在台北小巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會，昨晚搶先在大鵬灣演出，吸引不少歌迷趕往。因為現場氣氛實在太嗨，大鵬灣彷彿變成小巨蛋，伍佰 ＆ China Blue欲罷不能，演唱40分鐘加時到1小時。
饒舌歌手高爾宣為屏東創作城市主題曲「Baby U Decide」，MV預於23日首播，周末也搶先開唱。新歌MV走訪縣民公園、屏東菸廠、屏東總圖等熱門景點，連屏東縣長潘孟安都入鏡。
縣府傳播暨國際事務處表示，屏東夏日狂歡祭開幕四周已吸引百萬人次，活動倒數最後兩周，本周六狂歡演唱會卡司是許富凱、黃妃、龍千玉、施文彬等群星，多是金曲等級，最後一周邀請金智娟、李翊君、鄭怡等人獻唱經典名曲，預期又將掀起一波高潮。更多活動詳情可至屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。
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