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關懷獨居長輩 南投推藥事照護服務提供送藥到府

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投衛生局串連社勞處及社區藥局推動獨居長輩送藥到府服務，已有11鄉鎮市40家藥局參與。圖／南投縣政府提供
南投衛生局串連社勞處及社區藥局推動獨居長輩送藥到府服務，已有11鄉鎮市40家藥局參與。圖／南投縣政府提供

南投縣人口高齡化，不少長者有慢性多重疾病，需長期服藥治療，但因行動或交通不便，用藥不規律，甚至中斷停藥影響治療，也易衍生用藥安全問題，又以獨居長者情形更嚴重，衛生局為此推動送藥到府，已有11鄉鎮市40家藥局參與。

南投衛生局指出，縣內老年人口持續增加，目前全縣65歲以上長者達9.5萬人，逼近十萬人大關，其中不少長輩因子女結婚在外地或工作等因素，不在身邊陪伴，因無人從旁照料、交通不便或不想麻煩兒女等因素，平時就醫領藥成了問題。

為協助民眾解決就醫領藥不易的問題，衛生局近年積極推動「多元藥事照護服務計畫」，提供社區式用藥整合服務、機構式照護服務及送藥到府服務等3項藥事照護服務，至今服務達732人，並以送藥給獨老、身心障礙者共702人為大宗。

衛生局長陳南松表示，全縣獨居長者約有2700人，多面臨就醫領藥問題，因此與勞動處、社區藥局的專業藥師合作，讓各鄉鎮藥師走入社區，提供獨居或行動不便的長者專業用藥諮詢及藥事照護，降低其就醫的困難性，並提升用藥安全性。

水里杏仁藥局藥師林江泉說，為守護鄉親健康，他加入該藥事照護計畫，服務49位獨居長輩，尤其今年社區藥局因疫非常辛苦，從販售快篩試劑、確診者口服抗病毒藥物送藥服務及用藥安全諮詢等，但能為地方付出、關懷長者，再累都值得。

衛生局表示，透過「藥事照護服務計畫」，全縣目前已有11鄉鎮市40家藥局參與這個計畫，但仍盼由醫療院所轉介個案，擴大地方需求，帶動更多社區藥局響應投入，進而布建更多的社區藥局服務據點，增加社區藥局服務多元性及可近性。

南投衛生局串連社勞處及社區藥局推動獨居長輩送藥到府服務，已有11鄉鎮市40家藥局參與。圖／南投縣政府提供
南投衛生局串連社勞處及社區藥局推動獨居長輩送藥到府服務，已有11鄉鎮市40家藥局參與。圖／南投縣政府提供

衛生局 獨居 南投

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