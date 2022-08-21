聽新聞
test
0:00 / 0:00
關懷獨居長輩 南投推藥事照護服務提供送藥到府
南投縣人口高齡化，不少長者有慢性多重疾病，需長期服藥治療，但因行動或交通不便，用藥不規律，甚至中斷停藥影響治療，也易衍生用藥安全問題，又以獨居長者情形更嚴重，衛生局為此推動送藥到府，已有11鄉鎮市40家藥局參與。
南投衛生局指出，縣內老年人口持續增加，目前全縣65歲以上長者達9.5萬人，逼近十萬人大關，其中不少長輩因子女結婚在外地或工作等因素，不在身邊陪伴，因無人從旁照料、交通不便或不想麻煩兒女等因素，平時就醫領藥成了問題。
為協助民眾解決就醫領藥不易的問題，衛生局近年積極推動「多元藥事照護服務計畫」，提供社區式用藥整合服務、機構式照護服務及送藥到府服務等3項藥事照護服務，至今服務達732人，並以送藥給獨老、身心障礙者共702人為大宗。
衛生局長陳南松表示，全縣獨居長者約有2700人，多面臨就醫領藥問題，因此與勞動處、社區藥局的專業藥師合作，讓各鄉鎮藥師走入社區，提供獨居或行動不便的長者專業用藥諮詢及藥事照護，降低其就醫的困難性，並提升用藥安全性。
水里杏仁藥局藥師林江泉說，為守護鄉親健康，他加入該藥事照護計畫，服務49位獨居長輩，尤其今年社區藥局因疫非常辛苦，從販售快篩試劑、確診者口服抗病毒藥物送藥服務及用藥安全諮詢等，但能為地方付出、關懷長者，再累都值得。
衛生局表示，透過「藥事照護服務計畫」，全縣目前已有11鄉鎮市40家藥局參與這個計畫，但仍盼由醫療院所轉介個案，擴大地方需求，帶動更多社區藥局響應投入，進而布建更多的社區藥局服務據點，增加社區藥局服務多元性及可近性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言