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馬鞍颱風最快明生成 氣象局公布路徑圖曝海陸警機率

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天上午熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島東方生成。圖／取自氣象局網站
今天上午熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島東方生成。圖／取自氣象局網站

菲律賓呂宋島東方熱帶性低氣壓預估明晚增強為輕颱馬鞍，但中央氣象局表示，馬鞍颱風發布海陸警報的機率很小，近期也沒有其他颱風侵台跡象，若8月30日前仍維持目前預測，今年有可能打破64年來最晚發布颱風警報的紀錄。

今天上午熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島東方生成，以每小時12公里速度向西南進行，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。若持續發展，將成為今年第九號馬鞍颱風。

氣象局預報員趙紘表示，熱帶性低氣壓預估36小時內、明天晚上形成颱風，今天方向稍微偏向西南西，未來會慢慢轉為西北西方向移動，最靠近台灣時間點為23日晚上至24日期間，中心移入路徑為呂宋島北邊海面，再慢慢靠近中國華南沿岸、香港一帶。

趙紘表示，目前觀察，熱帶性低氣壓頂多增為輕颱，且環流較小、強對流區偏向南側，台灣發出海警、陸警機率都很小，對台灣天氣只有間接影響，會帶點水氣上來，23日晚上至24日南部地區、花蓮南側、台東地區整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣多雲到晴，反而要注意，颱風通過後環境轉西南風，水氣變多，午後降雨範圍擴大。

氣象局統計，史上最晚發布颱風警報的一年是2010年8月30日的南修颱風，趙紘表示，即將8月30日，目前熱帶性低氣壓即使生成馬鞍颱風，也不太可能發布警報，目前也沒有其他可能在8月30日前影響台灣的颱風。

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