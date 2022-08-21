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急診醫師26年博士論文 吳肇鑫寫「末期病人最大利益」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院副院長吳肇鑫的博士論文，「末期病人最大利益」之研究。記者游振昇／攝影
童綜合醫院副院長吳肇鑫的博士論文，「末期病人最大利益」之研究。記者游振昇／攝影

童綜合醫院副院長吳肇鑫曾當急診醫師26年，看過很多急重症病人和家屬的身心折磨，他的博士論文寫「末期病人最大利益」，他說以往的文獻並沒有給醫師很好的參考依據和判斷的內涵，希望自己的這篇文章，可以對末期病人的「善終權 」有一些幫助。

藝人余天的女兒余苑綺抗癌長達8年，最近傳出病況緊急，余天受訪時說：「她一直用比的說叫我讓她走，我怎麼捨得我怎麼可能讓她走，怎麼可以這麼殘忍？」網友們不捨，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也在臉書分享經驗，喊話「流淚放手是最後的愛」。

吳肇鑫表示，現行的安寧緩和醫療條例第7條第3項， 末期病人如果意識昏迷、也沒有最近親屬時，醫師應依「末期病人最大利益」，為末期病人是否繼續心肺復甦術或維生醫療，出具醫囑做出決定，但是什麼是「末期病人最大利益」，以往的文獻並沒有給醫師很好的參考依據及判斷的內涵。

他身為急診醫師26年，希望這篇文章，可以對末期病人的「善終權 」有一絲絲的幫助，他的博士論文 「末期病人最大利益」，希望經此文探討，病人對選擇自己想要的善終方式有積極參與權利，末期病人為維護最大利益不再困難重重，他更希望兼顧生存權與生命尊嚴，台灣在善終權立法有機會再向前邁進大步，許多網友支持他的論文論點，希望台灣能正視此問題。

童綜合醫院副院長吳肇鑫的博士論文，「末期病人最大利益」之研究。圖／取自吳肇鑫臉書
童綜合醫院副院長吳肇鑫的博士論文，「末期病人最大利益」之研究。圖／取自吳肇鑫臉書

醫師 北市

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