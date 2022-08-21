長新冠後遺症令人困擾 彰化縣8家醫院開整合門診

彰化縣到昨天為止，共有23萬7688人新冠肺炎確診，占人口數約兩成，如果加上很多未通報的黑數，比例更高。很多確診者康復後，仍有疲倦、呼吸困難、胸痛等病狀，十分苦惱，彰化縣衛生局特別結合8家醫院開設跨科別整合門診，期使能儘速回歸日常生活。

彰化縣衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署新冠肺炎(COVID-19)染疫康復者指引，感染新冠肺炎3個月後，仍有無法以其他診斷解釋、持續至少2個月的症狀，稱為「COVID-19 急性感染後徵候群」，常見的症狀包括疲倦、呼吸困難、胸痛、掉髮、紅疹、認知功能障礙、睡眠障礙、心肌炎、急性腎損傷等，並同時影響日常生活或身體活動功能。

為了提供 COVID-19急性感染後徵候群相關症狀染疫康復者能儘速回歸日常生活，彰化縣衛生局結合縣內彰基、秀傳、彰濱秀傳、員基、員榮、員林何醫院、衛福部彰化醫院及二林彰基等8家醫院，開設跨科別整合門診，透過醫護人員專業評估心理狀況、日常生活功能及長新冠症狀的改善程度等，減少因為不同病症需跨多科別就醫的困擾，有效守護確診者康復期間的健康。

衞生局提醒民眾，注意確診後6個月內，若出現新冠長期症狀，可就近前往醫院進行整合門診，避免確診後的不適影響了原有的生活品質。